Поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

Россия продолжает наносить удары по железнодорожной инфраструктуре, причем её целями часто становятся обычные пассажирские поезда. Из-за опасности Укрзализныця вынуждена следить за ситуацией и эвакуировать пассажиров буквально посреди поля. Одна из пассажирок с полной потерей слуха рассказала, что очень переживает из-за того, что её могут забыть после того, как угроза минет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ответ Укрзализныци в социальной сети Threads.

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Что следует знать пассажирам УЗ с полной или частичной потерей слуха

К перевозчику обратилась пассажирка с полной потерей слуха. Она рассказала, что планирует поездку по маршруту, где почти наверняка будут эвакуации. Девушка очень переживает, что не услышит сигнал об окончании эвакуации и её забудут прямо в поле.

"Я очень боюсь, что меня либо забудут в поезде, либо забудут при высадке, либо пересадят не на тот автобус (если поезд дальше не поедет). Есть ли какие-то надежные механизмы, чтобы этого избежать", — спросила путешественница.

В Укрзализныце порекомендовали заранее сообщить поездной бригаде об особенностях коммуникации и необходимости получать всю важную информацию в письменном виде.

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В компании также посоветовали пассажирке во время эвакуации не отходить от сотрудников поездной бригады и обязательно сообщить им, что она не слышит объявлений. Железнодорожники в таком случае должны передавать важную информацию лично и в письменном виде.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать пассажирам Укрзализныци, если во время поездки возникла проблема. Одна пассажирка из-за неисправного замка застряла в туалете вагона на 30 минут. У перевозчика посоветовали обращаться в контакт-центр или писать на электронную почту.

Также Новини.LIVE писали, смогут ли украинцы бесплатно путешествовать на поездах этой зимой. В министерстве пояснили, что возобновлять инициативу пока не планируют, ведь главным приоритетом остается безопасность пассажиров. В то же время стоимость билетов могут пересмотреть для Интерсити первого класса, международных и пригородных поездов.