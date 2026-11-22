Пасажири у салоні поїзда. Фото: УНІАН

Поїздка в потягах Інтерсіті може виявитися не надто комфортною, якщо крісло розташоване спиною до напрямку руху. Особливо від цього страждають пасажири, яких захитує в дорозі. Раніше під час купівлі квитка було складно зрозуміти, яке сидіння вам дістанеться. Тепер Укрзалізниця має підказку, яка допомагає вибрати зручніше місце ще до поїздки.

На що звернути увагу, перш ніж купувати квиток, розповідає Новини.LIVE.

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Як вибрати місце в Інтерсіті, щоб їхати обличчям уперед

Під час купівлі квитків на Інтерсіті та Інтерсіті+ пасажири можуть побачити, у який бік рухатиметься поїзд. Для цього потрібно відкрити мобільний застосунок Укрзалізниці або сайт booking.uz.gov.ua та перейти до вибору місця.

На схемі вагона є напис "Напрямок руху потяга" зі стрілками. Саме на нього потрібно звернути увагу. Далі все досить легко:

Подивіться, у який бік спрямовані стрілки. Знайдіть на схемі крісла, розвернуті в тому самому напрямку. Виберіть вільне місце, де сидітимете обличчям уперед.

На деяких схемах розташування сидінь додатково показують спеціальними позначками біля крісел. Однак якщо поїзд змінює напрямок руху на проміжній станції, розташування крісла відносно руху також зміниться.

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Кому краще не їхати спиною вперед

Для одних пасажирів напрямок сидіння майже не має значення. Для інших така поїздка може перетворитися на справжнє випробування, якщо їх захитує. Це пов'язане з тим, що очі, вестибулярний апарат та інші системи організму можуть по-різному сприймати рух. Щоб зменшити неприємні відчуття, фахівці радять за можливості дивитися вперед, у вікно та на горизонт.

Як вибрати місце біля вікна в Інтерсіті

Усе залежить від типу вагона та нумерації сидінь:

У вагонах із літерними позначеннями місця A та D розташовані біля вікон, а B та C — біля проходу.

Якщо місця позначені лише цифрами, краще орієнтуватися на схему вагона під час бронювання. Крісла біля вікон розташовані по краях рядів, поруч зі стінками вагона.

Раніше Новини.LIVE писали, як пасажирам Укрзалізниці дізнатися про запізнення поїзда. Перевірити рух рейсу можна на порталі "УЗ Веземо", онлайн-табло або в мобільному застосунку з увімкненими сповіщеннями. Якщо інтернету немає, час прибуття підкажуть на вокзалі або за телефоном 0 800 503 111.

Також Новини.LIVE розповідали, як пасажирам Укрзалізниці повернути гроші за квиток, якщо через хворобу вони пропустили поїзд. Для цього потрібно подати окрему заяву та додати медичну довідку, витяг із лікарні або документ про непрацездатність. Звернення можна оформити онлайн через сервіс перевізника з Дія.Підписом або особисто в залізничній касі.