Поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

Если пассажир заболел перед поездкой, билет на поезд можно вернуть. Сумма зависит от того, сколько времени осталось до отправления. Иногда из-за позднего возврата можно потерять значительную часть денег. В то же время Укрзализныця имеет отдельные правила для пассажиров, пропустивших поезд из-за болезни. Деньги можно вернуть даже после его отправления.

Как работает сервис и что нужно для получения средств, рассказывает Новини.LIVE.

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Как вернуть билет до отправления поезда

Если пассажир заболел за несколько дней до поездки, проще всего вернуть билет обычным способом. Сделать это можно в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua или через сервис, в котором покупали билет, например, Приват24. Но есть нюанс: чем ближе отправление поезда, тем меньше денег можно получить.

Для внутренних рейсов, билеты на которые продаются за 20 суток, установлены следующие условия:

За 15–20 дней до поездки — 100% стоимости.

За 10–14 дней — примерно 90–95%.

За 5–9 дней — 75%.

За 1–4 дня — 50%.

Менее чем за сутки — действуют дополнительные удержания, связанные со стоимостью билета и плацкарта.

Сдать билет онлайн можно не позднее чем за час до отправления поезда со станции посадки. Если времени осталось меньше, обращаться нужно в железнодорожную кассу. Там оформляют возврат даже в течение часа после отправления поезда.

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Можно ли вернуть деньги за билет, если заболели

Если болезнь помешала вовремя отменить поездку, пассажир может обратиться в Укрзализныцю с отдельным заявлением. Эта процедура называется претензионным возвратом билета.

Она предусмотрена для нестандартных ситуаций, когда обычный возврат уже невозможен или пассажир просит пересмотреть сумму возмещения из-за обстоятельств, помешавших поездке. Например, человек мог внезапно попасть в больницу.

В таком случае необходимо подтвердить причину медицинской справкой. Укрзализныця рассматривает обращение и принимает решение по результатам проверки.

Как оформить возврат билета по причине болезни

Для этого у Укрзализныци есть специальный онлайн-сервис для подачи претензий на возврат. Пассажиру необходимо заполнить заявление, указать данные билета и приложить документы, подтверждающие болезнь на дату запланированной поездки.

Для оформления могут понадобиться:

Номер железнодорожного билета. Фамилия, имя и отчество пассажира. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код). Контактные данные. Номер банковского счета в формате IBAN. Медицинская справка, выписка из больницы или документ о временной нетрудоспособности.

К заявлению можно приложить отсканированные копии или четкие фотографии документов в форматах: PDF, JPEG, PNG и HEIC, размером до 5 МБ.

Электронное заявление необходимо подписать через "Дія.Подпись".

Что делать, если нет "Дія.Подпись"

Пассажир может обратиться в железнодорожную кассу, которая занимается претензионными возвратами.

Для этого необходимо подготовить:

Письменное заявление.

Билет, если он был приобретен в бумажном виде.

Оригинал или заверенную копию медицинской справки.

Сотрудники кассы примут документы для дальнейшего рассмотрения.

Вернут ли деньги за международный билет

Если пассажир заболел перед отправлением или пропустил поезд, он также может воспользоваться процедурой претензионного возврата. Для нестандартных ситуаций предусмотрено обращение через онлайн-сервис Укрзализныци с помощью "Дія.Подписи".

Сколько ждать возврата денег

Рассмотрение претензионного обращения обычно занимает 7–14 рабочих дней. О принятом решении пассажиру сообщают на электронную почту, которую он указал при подаче заявления.

Если ответ задерживается или нужно уточнить статус обращения, можно позвонить на горячую линию Укрзализныци: 0 800 503 111.

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