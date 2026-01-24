Запізнення потягу УЗ — як можна дістатися додому в комендантську годину

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба УЗ

Через вимкнення електроенергії та постійну атаку Росії на залізницю, Укрзалізниця вимушена змінювати маршрути заради безпеки пасажирів. Проте в Україні продовжує діяти комендантська година, яка забороняє громадянам пересуватися вулицями міста та сіл у нічний час.

Користувачка ola_kromchenko в TikTok розповіла, як вона діставалася додому після того, як її потяг прибув до столиці вже під час комендантської години.

Як дістатися з вокзалу додому після початку комендантської години

Мандрівниця розповіла, що їхала потягом "Інтерсіті" зі Львова до Києва. Проте поїзд запізнився і замість 22:09, потяг прибув до столиці об 00.10.

Укрзалізниця заспокоїла пасажирів та повідомила, що буде організовано розвозку. Людей поділили на 2 групи — тих, кому треба на правий берег та тих, хто мешкає на лівому березі.

Для кожного берега організували по 2 маршрути. Автобуси прибули до вокзалу через пів години. Проте на орієнтовно 300 пасажирів було виділено лише 2 автобуси. Окрім того, зупинки не були пов'язані жодною логікою і пасажири тиснули на водія, щоб він відвіз їх поближче до дому.

Водію не надали супроводу, а просто листок із переліком зупинок. Його попросили відвезти людей лише до Академмістечка, проте на цій зупинці вийшло небагато людей. На щастя, один з пасажирів склав зручний маршрут, за яким розвозили людей до 5 ранку.

