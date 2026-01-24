Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Комендантська година — що робити, якщо запізнився потяг

Комендантська година — що робити, якщо запізнився потяг

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 17:55
Запізнення потягу УЗ — як можна дістатися додому в комендантську годину
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба УЗ

Через вимкнення електроенергії та постійну атаку Росії на залізницю, Укрзалізниця вимушена змінювати маршрути заради безпеки пасажирів. Проте в Україні продовжує діяти комендантська година, яка забороняє громадянам пересуватися вулицями міста та сіл у нічний час.

Користувачка ola_kromchenko в TikTok розповіла, як вона діставалася додому після того, як її потяг прибув до столиці вже під час комендантської години.

Реклама
Читайте також:

Як дістатися з вокзалу додому після початку комендантської години

Мандрівниця розповіла, що їхала потягом "Інтерсіті" зі Львова до Києва. Проте поїзд запізнився і замість 22:09, потяг прибув до столиці об 00.10.

Укрзалізниця заспокоїла пасажирів та повідомила, що буде організовано розвозку. Людей поділили на 2 групи — тих, кому треба на правий берег та тих, хто мешкає на лівому березі.

Для кожного берега організували по 2 маршрути. Автобуси прибули до вокзалу через пів години. Проте на орієнтовно 300 пасажирів було виділено лише 2 автобуси. Окрім того, зупинки не були пов'язані жодною логікою і пасажири тиснули на водія, щоб він відвіз їх поближче до дому.

Водію не надали супроводу, а просто листок із переліком зупинок. Його попросили відвезти людей лише до Академмістечка, проте на цій зупинці вийшло небагато людей. На щастя, один з пасажирів склав зручний маршрут, за яким розвозили людей до 5 ранку.

@ola_kromchenko

Що робити, якщо ваш потяг запізнився і приїхав після комендантської? Розповідаю про свій досвід #укрзалізниця #уз #подорожі #історія #потяг

♬ оригинальный звук - junior_gd

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила перший Food Train на Київщині. За півтора дня працівники роздали 9 107 порцій гарячої їжі.

Також писали, що Укрзалізниця оновила інтерфейс порталу "УЗ Веземо". Відтепер пасажирам стане в рази простіше відстежувати інформацію щодо затримки залізничних рейсів.

Київ Укрзалізниця подорож комендантська година потяг
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації