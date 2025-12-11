Китай успешно испытал беспроводное сцепление поездов — детали

Грузовой поезд в Китае. Фото: VCG

Китай успешно провел первое в мире испытание группы тяжелых грузовых поездов весом 35 000 тонн. Они проводились на железной дороге Баошен во Внутренней Монголии на севере страны. В отличие от традиционных грузовых поездов, эта система использовала беспроводную систему управления "виртуальным сцеплением" для соединения семи отдельных грузовых поездов.

Об этом пишет China Central Television (CCTV).

Новая транспортная технология в Китае

Отмечается, что в этот понедельник, 8 декабря, Китай провел первое в мире испытание поезда с тяжелым грузом весом 35 000 метрических тонн, который полностью управлялся беспроводными сигналами.

Железная дорога Баошен является специализированной линией для перевозки тяжелых грузов, соединяющей Баотоу во Внутренней Монголии с Шэньму в провинции Шэньси. Ее основной задачей является транспортировка угля из богатых шахт региона Шэньму и более широкого бассейна Ордос - одного из ключевых энергетических центров Китая.

Этот испытательный заезд стал первым в мире случаем, когда несколько грузовых поездов работали в скоординированном режиме без использования традиционных механических сцепных устройств. Вместо этого поезда полагались исключительно на интеллектуальную систему управления, разработанную китайской компанией China Shenhua Energy.

В испытании участвовали семь грузовых поездов, каждый весом по 5000 тонн. Главной задачей было обеспечить, чтобы все семь поездов могли одновременно ускоряться и тормозить во время движения по одному пути, избегая столкновений или разъединения на протяжении всего пути.

В Китае грузовые поезда традиционно курсируют как отдельные единицы и синхронизация семи тяжелых поездов, "движущихся как конвой" по одной линии — без каких-либо физических сцепных устройств — является значительным инженерным прорывом.

Такое успешное испытание означает, что Китай сможет значительно увеличить пропускную способность существующих железнодорожных линий без строительства новой инфраструктуры. Пропускная способность таких маршрутов может вырасти более чем на 50 процентов, что обеспечит более экономически эффективный способ повышения эффективности транспортировки, особенно для сыпучих грузов.

