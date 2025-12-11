Китай успішно випробував бездротове зчеплення потягів — деталі

Грузовий потяг в Китаї. Фото: VCG

Китай успішно провів перше у світі випробування групи важких вантажних поїздів вагою 35 000 тонн. Вони проводились на залізниці Баошен у Внутрішній Монголії на півночі країни. На відміну від традиційних вантажних поїздів, ця система використовувала бездротову систему управління "віртуальним зчепленням" для з'єднання семи окремих вантажних поїздів.

Про це пише China Central Television (CCTV).

Нова транспортна технологія в Китаї

Зазначається, що цього понеділка, 8 грудня, Китай провів перше в світі випробування поїзда з важким вантажем вагою 35 000 метричних тонн, який повністю керувався бездротовими сигналами.

Залізниця Баошен є спеціалізованою лінією для перевезення важких вантажів, що з'єднує Баотоу у Внутрішній Монголії з Шеньму в провінції Шеньсі. Її основним завданням є транспортування вугілля з багатих шахт регіону Шеньму та ширшого басейну Ордос — одного з ключових енергетичних центрів Китаю.

Цей випробувальний заїзд став першим у світі випадком, коли кілька вантажних поїздів працювали в скоординовано без використання традиційних механічних зчіпних пристроїв. Замість цього поїзди покладалися виключно на інтелектуальну систему управління, розроблену китайською компанією China Shenhua Energy.

У випробуванні брали участь сім вантажних поїздів, кожен вагою по 5000 тонн. Головним завданням було забезпечити, щоб усі сім поїздів могли одночасно прискорюватися і гальмувати під час руху по одній колії, уникаючи зіткнень або роз'єднання протягом усього шляху.

У Китаї вантажні поїзди традиційно курсують як окремі одиниці і синхронізація семи важких поїздів, що "рухаються як конвой" по одній лінії — без будь-яких фізичних зчіпних пристроїв — є значним інженерним проривом.

Таке успішне випробування означає, що Китай зможе значно збільшити пропускну здатність існуючих залізничних ліній без будівництва нової інфраструктури. Пропускна здатність таких маршрутів може зрости більш ніж на 50 відсотків, що забезпечить більш економічно ефективний спосіб підвищення ефективності транспортування, особливо для сипучих вантажів.

