УЗ капитально отремонтировала электропоезд ЕР9Т-670 (фото)

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Укрзализныця пополнила подвижной состав еще одним капитально модернизированным электропоездом. Речь идет о поезде серии ЕР9Т-670, который уже курсирует по одному из маршрутов Черниговщины. Его вагоны усовершенствовали дополнительными удобствами для комфорта пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

УЗ модернизировала еще одну электричку

В компании сообщили, что всего с начала полномасштабной войны было отремонтировано 48 электричек.



"Поезд серии ЕР9Т-670 после апгрейда вернулся с КЭВРЗ и уже ездит по Черниговщине. Это уже 12-й поезд, восстановленный силами Укрзализныци в этом году", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что хотя электропоезд был изготовлен в 1988 году, сейчас его оборудовали всем необходимым для комфорта пассажиров — разъемами для зарядки гаджетов, пеленальными столиками, креплениями для велосипедов. Отремонтированные вагоны соответствуют требованиям инклюзивности и имеют современный дизайн.

Отремонтированный поезд УЗ. Фото: пресс-служба компании

Инклюзивные места в поезде УЗ. Фото: пресс-служба компании

Пеленальный столик в поезде УЗ. Фото: пресс-служба компании

"Спасибо всем железнодорожникам, кто причастен к такому результату. Продолжаем обновлять пригородный и региональный парк — темпы не снижаем", — добавили в УЗ.

