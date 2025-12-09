Видео
Главная Транспорт Укрзализныця отремонтировала еще одну электричку — где курсирует

Укрзализныця отремонтировала еще одну электричку — где курсирует

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 20:12
УЗ капитально отремонтировала электропоезд ЕР9Т-670 (фото)
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании

Укрзализныця пополнила подвижной состав еще одним капитально модернизированным электропоездом. Речь идет о поезде серии ЕР9Т-670, который уже курсирует по одному из маршрутов Черниговщины. Его вагоны усовершенствовали дополнительными удобствами для комфорта пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Читайте также:

УЗ модернизировала еще одну электричку

В компании сообщили, что всего с начала полномасштабной войны было отремонтировано 48 электричек.

"Поезд серии ЕР9Т-670 после апгрейда вернулся с КЭВРЗ и уже ездит по Черниговщине. Это уже 12-й поезд, восстановленный силами Укрзализныци в этом году", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что хотя электропоезд был изготовлен в 1988 году, сейчас его оборудовали всем необходимым для комфорта пассажиров — разъемами для зарядки гаджетов, пеленальными столиками, креплениями для велосипедов. Отремонтированные вагоны соответствуют требованиям инклюзивности и имеют современный дизайн.

None - фото 1
Отремонтированный поезд УЗ. Фото: пресс-служба компании
None - фото 2
Инклюзивные места в поезде УЗ. Фото: пресс-служба компании
None - фото 3
Пеленальный столик в поезде УЗ. Фото: пресс-служба компании

"Спасибо всем железнодорожникам, кто причастен к такому результату. Продолжаем обновлять пригородный и региональный парк — темпы не снижаем", — добавили в УЗ.

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, на какие железнодорожные направления сейчас распространяется программа "3000 км по Украине" и как воспользоваться ее возможностями.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
