Самые красивые станции метро в Украине — подборка

Метро является самым доступным и быстрым видом транспорта. С его помощью можно добраться почти до любой точки города. Впрочем, некоторые станции метро являются не просто платформами и стенами, а настоящим архитектурным произведением.

Новини.LIVE расскажут о самых красивых станциях метро в Украине.

"Золотые ворота", Киев

Станция находится на Сырецко-Печерской линии (зеленой) линии метро. Она неоднократно входила в рейтинг самых красивых станций мира изданий как The Daily Telegraph и The Guardian. "Золотые ворота" украшены невероятными мозаиками на которых изображены правители Киева, церковные деятели и величественные церкви.

Станция "Осокорки", Киев

Станцию украшают 8 современных муралов, посвященных украинскому единству. Главными визитками является картина с украинским актером Богданом Ступкой, а также с Владимиром Доносом — учителем с Полтавщины, который выжил в нечеловеческих условиях после тяжелого обстрела под Иловайском в Донецкой области и попал в плен. Сейчас защитник вернулся домой и продолжает учить детей.

Мурал с Богданом Ступкой. Фото: Гео Лерос via Facebook

Станция "Киевская", Харьков

Красотой поражают не только столичные станции метро, а харьковские. На станции "Киевская" установлены необычные светильники, барельефы и мозаики с цветами на полу. Стены станции украшены оригинальной композицией из арок разного пролета, напоминающей старинные городские стены. Ее архитектура является настоящим произведением искусства.

Станция "Киевская". Фото: Харьковский метрополитен

Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.