Самые красивые станции метро в Украине — подборка

Где в Украине расположены самые красивые станции метро — фото
Метро является самым доступным и быстрым видом транспорта. С его помощью можно добраться почти до любой точки города. Впрочем, некоторые станции метро являются не просто платформами и стенами, а настоящим архитектурным произведением.
Новини.LIVE расскажут о самых красивых станциях метро в Украине.
"Золотые ворота", Киев
Станция находится на Сырецко-Печерской линии (зеленой) линии метро. Она неоднократно входила в рейтинг самых красивых станций мира изданий как The Daily Telegraph и The Guardian. "Золотые ворота" украшены невероятными мозаиками на которых изображены правители Киева, церковные деятели и величественные церкви.
Станция "Осокорки", Киев
Станцию украшают 8 современных муралов, посвященных украинскому единству. Главными визитками является картина с украинским актером Богданом Ступкой, а также с Владимиром Доносом — учителем с Полтавщины, который выжил в нечеловеческих условиях после тяжелого обстрела под Иловайском в Донецкой области и попал в плен. Сейчас защитник вернулся домой и продолжает учить детей.
Станция "Киевская", Харьков
Красотой поражают не только столичные станции метро, а харьковские. На станции "Киевская" установлены необычные светильники, барельефы и мозаики с цветами на полу. Стены станции украшены оригинальной композицией из арок разного пролета, напоминающей старинные городские стены. Ее архитектура является настоящим произведением искусства.
Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.
Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.
Читайте Новини.LIVE!