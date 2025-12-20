Видео
Главная Транспорт Какую еду нельзя брать с собой в самолет — популярный суперфуд

Какую еду нельзя брать с собой в самолет — популярный суперфуд

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 20:25
Какие закуски категорически запрещено брать в самолет в 2025 году — перечень
Международный аэропорт Мюнхена в Германии. Фото: Reuters

Обед или перекус в аэропорту стоит немало, многие пассажиры часто берут с собой разную еду в самолет, ведь далеко не все авиакомпании кормят на борту. Однако из-за одного из популярных продуктов вас даже могут не пустить на самолет, поэтому осторожнее собирайте свой прием пищи в самолет.

Об этом пишет Daily Express.

Запрещенный продукт в ручной клади

В частности, запрещенной закуской является хумус. Это популярное блюдо из нута не является жидкостью, однако авиакомпании внесли его в свой черный список. Кроме того, на контроле в аэропорту также нередко забирают популярные соусы и пасты, которые мы привыкли намазывать на хлеб — гуакамоле, сальсу, арахисовую пасту и джем.

Дело в том, что эти продукты подпадают под строгие ограничения на провоз жидких, гелевых и пастообразных продуктов в самолетах. Согласно официальным рекомендациям правительства страны, емкости с такими продуктами не должны превышать 100 мл и храниться в одном закрывающемся пластиковом пакете.

Однако такие строгие ограничения устанавливаются не во всех аэропортах мира. В частности, некоторые из них оборудовали современными компьютерными рентгенами, которые упрощают требования по 100 мл жидкости. Однако многие международные аэропорты еще не перешли на новые технологии. Пока высокотехнологичные сканеры не станут стандартом везде — лучше выбирать другие варианты закусок.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
