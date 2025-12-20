Які закуски категорично заборонено брати в літак у 2025 році — перелік

Міжнародний аеропорт Мюнхена в Німеччині. Фото: Reuters

Обід чи перекус в аеропорту коштує немало, багато пасажирів часто беруть з собою різну їжу в літак, адже далеко не всі авіакомпанії годують на борту. Проте через один з популярних продуктів вас навіть можуть не пустити на літак, тому обережніше збирайте свій прийом їжі в літак.

Заборонений продукт у ручній поклажі

Зокрема, забороненою закускою є хумус. Ця популярна страва з нуту не є рідиною, проте авіакомпанії внесли її до свого чорного списку. Окрім того, на контролі в аеропорті також нерідко забирають популярні соуси та пасти, які ми звикли намазувати на хліб — гуакамоле, сальсу, арахісову пасту та джем.

Річ у тім, що ці продукти підпадають під суворі обмеження на провезення рідких, гелевих і пастоподібних продуктів у літаках. Згідно з офіційними рекомендаціями уряду країни, ємності з такими продуктами не повинні перевищувати 100 мл і зберігатися в одному пластиковому пакеті, що закривається.

Проте такі суворі обмеження встановлюються не у всіх аеропортах світу. Зокрема, деякі з них обладнали сучасними комп'ютерними рентгенами, які спрощують вимоги щодо 100 мл рідини. Проте багато міжнародних аеропортів ще не перейшли на нові технології. Доки високотехнологічні сканери не стануть стандартом всюди — краще обирати інші варіанти закусок.

