Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Какой цвет чемодана самый удачный — меньше шансов, что потеряют

Какой цвет чемодана самый удачный — меньше шансов, что потеряют

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 17:55
Путешествие самолетом — какой цвет чемодана меньше теряется
Чемоданы разных цветов. Фото: Pexels

Когда дело доходит до упаковки вещей для путешествия, многие путешественники неосознанно подвергают себя большему риску потерять багаж. Из-за неправильного цвета чемодана вы рискуете потерять свои вещи в аэропорту.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Какой чемодан покупать в отпуск

Хотя черный цвет остается самым популярным выбором для многих путешественников благодаря своему элегантному виду, он также создает значительную проблему для работников аэропорта. Темные чемоданы и сумки труднее отличить друг от друга, из-за чего часто возникает путаница с багажом.

Выяснилось, что именно черные чемоданы часто ошибочно забирают другие пассажиры или неправильно обрабатывают сотрудники аэропорта. Эта путаница увеличивает вероятность того, что ваш чемодан потеряют — отправят не туда или ошибочно положат на другой рейс.

Несмотря на то, что авиакомпаний совершенствуют системы обработки багажа, из-за больших объемов часто теряются темные сумки и чемоданы. Кроме того, черные чемоданы часто труднее заметить на багажной ленте, особенно в условиях слабого освещения. В частности, ваши вещи может случайно прихватить кто-то другой.

Лучше всего для поездок покупать чемоданы ярких цветов. Их в разы легче заметить на багажной карусели, что уменьшает риск ошибок.

Лучший вариант — красный, оранжевый и неоновые цвета. Если же покупать новый чемодан нет возможности — украсьте его яркими бирками, ремнями или добавьте наклейку с вашими контактами.

Ранее мы рассказывали, что сразу три российских пассажирских самолета с людьми в салоне сломались в воздухе во время полета.

Также узнайте, куда исчезла крупнейшая авиакомпания Украины МАУ.

авиарейсы путешествие отпуск советы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации