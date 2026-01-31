Путешествие самолетом — какой цвет чемодана меньше теряется

Чемоданы разных цветов. Фото: Pexels

Когда дело доходит до упаковки вещей для путешествия, многие путешественники неосознанно подвергают себя большему риску потерять багаж. Из-за неправильного цвета чемодана вы рискуете потерять свои вещи в аэропорту.

Какой чемодан покупать в отпуск

Хотя черный цвет остается самым популярным выбором для многих путешественников благодаря своему элегантному виду, он также создает значительную проблему для работников аэропорта. Темные чемоданы и сумки труднее отличить друг от друга, из-за чего часто возникает путаница с багажом.

Выяснилось, что именно черные чемоданы часто ошибочно забирают другие пассажиры или неправильно обрабатывают сотрудники аэропорта. Эта путаница увеличивает вероятность того, что ваш чемодан потеряют — отправят не туда или ошибочно положат на другой рейс.

Несмотря на то, что авиакомпаний совершенствуют системы обработки багажа, из-за больших объемов часто теряются темные сумки и чемоданы. Кроме того, черные чемоданы часто труднее заметить на багажной ленте, особенно в условиях слабого освещения. В частности, ваши вещи может случайно прихватить кто-то другой.

Лучше всего для поездок покупать чемоданы ярких цветов. Их в разы легче заметить на багажной карусели, что уменьшает риск ошибок.

Лучший вариант — красный, оранжевый и неоновые цвета. Если же покупать новый чемодан нет возможности — украсьте его яркими бирками, ремнями или добавьте наклейку с вашими контактами.

