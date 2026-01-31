Подорож літаком — який колір валізи менше губиться

Валізи різних кольорів. Фото: Pexels

Коли справа доходить до пакування речей для подорожі, багато мандрівників несвідомо наражають себе на більший ризик втратити багаж. Через неправильний колір валізи ви ризикуєте загубити свої речі в аеропорту.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Яку валізу купувати у відпустку

Хоча чорний колір залишається найпопулярнішим вибором для багатьох мандрівників завдяки своєму елегантному вигляду, він також створює значну проблему для працівників аеропорту. Темні валізи та сумки важче відрізнити один від одного, через що часто виникає плутанина із багажем. —

З'ясувалось, що саме чорні валізи часто помилково забирають інші пасажири або неправильно обробляють співробітники аеропорту. Ця плутанина збільшує ймовірність того, що вашу валізу загублять — відправлять не туди або помилково покладуть на інший рейс.

Попри те, що авіакомпаній вдосконалюють системи обробки багажу, через великі об'єми часто губляться темні сумки та валізи. Окрім того, чорні валізи часто важче помітити на багажній стрічці, особливо в умовах слабкого освітлення. Зокрема, ваші речі може випадково прихопити хтось інший.

Найкраще для поїздок купувати валізи яскравих кольорів. Їх в рази легше помітити на багажній каруселі, що зменшує ризик помилок.

Найкращий варіант — червоний, помаранчевий та неонові кольори. Якщо ж купувати нову валізу немає можливості — прикрасьте її яскравими бирками, ременями або додайте наклейку з вашими контактами.

Раніше ми розповідали, що відразу три російські пасажирські літаки з людьми в салоні зламалися у повітрі під час польоту.

Також дізнайтеся, куди зникла найбільша авіакомпанія України МАУ.