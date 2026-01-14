Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Яке метро в Україні здатне витримати ядерний удар

Яке метро в Україні здатне витримати ядерний удар

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 10:22
Метро в Харкові витримати ядерний удар — деталі
Одне з метро в Україні здатне витримати ядерний вибух — деталі

Стіни харківського метрополітену здатні захистити українців не лише під час ударів дронів, ракет та бомб, а й навіть від потужного ядерного удару. Річ у секретному механізмі, який має назву "герметичний затвор".

Про це розповів Дмитро Комаров у програмі "Світ навиворіт".

Реклама
Читайте також:

Як харківське метро здатне витримати ядерний удар

З'ясувалось, що харківське метро будували в радянські часи на випадок ядерної війни і його стіни здатні витримати потужні вибухові хвилі.

"Герметичний затвор" — це величезні ворота вагою тонною в 19 тонн в глибокому тунелі метро, які встановлені на окремих криволінійних рейках. Вони настільки важкі, що жодні петлі їх не витримають.

Ці ворота здатні втримати потужні вибухові хвилі, сильний потік води, хімічне отруєння чи навіть ядерний вибух.

Як розповів старший майстер електромеханічної служби Харківського метрополітену Олександр Петровський, що для безпеки метро розбите на відсіки й кожен з цих відсіків закривається масивними металоконструкціями — "герметичний затвор".

Коли їх закривають — вони прилягають дуже щільно до стіни і нічого не пропускають. Відповідні двері є на кожній станції — їх товщина сягає розміром із великий чоловічий кулак.

Під час повномасштабної війни ці затвори регулярно перевіряють. Фахівець додав, що проводились випробування і ці затвори здатні витримати удар потужністю в 1 мегатонну. Це у 66 разів потужніше, ніж атомна бомба, яку скинули США на Хіросіму —її потужність була 15 кілотонн.

На початку війни, коли тисячі жителів міста ховалися в метро від вибухів та ДРГ — "герметичні затвори" закривалися щоночі та відкривалися о 6 ранку.

Раніше ми розповідали про одну з найгарніших станцій метро в Харків, стіни якої нагадують льодовий палац.

Також писали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Харків метро ядерна зброя війна в Україні атака
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації