Метро в Харкові витримати ядерний удар — деталі

Одне з метро в Україні здатне витримати ядерний вибух — деталі

Стіни харківського метрополітену здатні захистити українців не лише під час ударів дронів, ракет та бомб, а й навіть від потужного ядерного удару. Річ у секретному механізмі, який має назву "герметичний затвор".

Про це розповів Дмитро Комаров у програмі "Світ навиворіт".

Як харківське метро здатне витримати ядерний удар

З'ясувалось, що харківське метро будували в радянські часи на випадок ядерної війни і його стіни здатні витримати потужні вибухові хвилі.

"Герметичний затвор" — це величезні ворота вагою тонною в 19 тонн в глибокому тунелі метро, які встановлені на окремих криволінійних рейках. Вони настільки важкі, що жодні петлі їх не витримають.

Ці ворота здатні втримати потужні вибухові хвилі, сильний потік води, хімічне отруєння чи навіть ядерний вибух.

Як розповів старший майстер електромеханічної служби Харківського метрополітену Олександр Петровський, що для безпеки метро розбите на відсіки й кожен з цих відсіків закривається масивними металоконструкціями — "герметичний затвор".

Коли їх закривають — вони прилягають дуже щільно до стіни і нічого не пропускають. Відповідні двері є на кожній станції — їх товщина сягає розміром із великий чоловічий кулак.

Під час повномасштабної війни ці затвори регулярно перевіряють. Фахівець додав, що проводились випробування і ці затвори здатні витримати удар потужністю в 1 мегатонну. Це у 66 разів потужніше, ніж атомна бомба, яку скинули США на Хіросіму —її потужність була 15 кілотонн.

На початку війни, коли тисячі жителів міста ховалися в метро від вибухів та ДРГ — "герметичні затвори" закривалися щоночі та відкривалися о 6 ранку.

