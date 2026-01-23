Зарплаты в харьковском метрополитене — вакансии и сколько предлагают

Вход в станцию метро. Фото: Харьковский метрополитен

Харьков трудно представить без метрополитена, который без выходных доставляет пассажиров по городу без пробок и прячет в своих стенах от воздушных атак врага. Ежедневно его работу обеспечивают десятки трудолюбивых специалистов.

Новини.LIVE выяснили, какую сейчас зарплату получают работники харьковского метрополитена.

Реклама

Читайте также:

Какие зарплаты предлагают работникам метро в Харькове

Сейчас в Харьковском метрополитене ищут сварщиков, электромехаников, монтеров, плиточников и специалистов других специальностей.

По состоянию на январь 2026 года работники метрополитена зарабатывают от 9 000 до 18 000 гривен. Такие данные содержатся на сервисе поиска работы Work.ua.

Судя по вакансиям на портале, больше всего зарабатывают электромонтеры и слесари-электрики — от 14 000 до 18 000 гривен в месяц. Кроме того, они будут получать доплату за условия труда и работу в ночное время.

Меньше всего предлагают уборщикам, монтерам путей и аккумуляторщикам — от 9 000 до 13 000 гривен в месяц.

Всем работникам, кроме уборщиков, харьковский метрополитен предоставляет 100% бронирование от мобилизации. Кроме того, рабочим предлагают социальный пакет (возможность отдыха или оздоровления), а также льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ранее мы рассказывали, какие станции метро не узнают те, кто давно не был в столице.

Также писали, какие станции метро планируют достроить в Харькове. Город уже получил соответствующее финансирование.