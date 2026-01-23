Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Какие зарплаты предлагают работникам харьковского метрополитена

Какие зарплаты предлагают работникам харьковского метрополитена

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 17:35
Зарплаты в харьковском метрополитене — вакансии и сколько предлагают
Вход в станцию метро. Фото: Харьковский метрополитен

Харьков трудно представить без метрополитена, который без выходных доставляет пассажиров по городу без пробок и прячет в своих стенах от воздушных атак врага. Ежедневно его работу обеспечивают десятки трудолюбивых специалистов.

Новини.LIVE выяснили, какую сейчас зарплату получают работники харьковского метрополитена.

Реклама
Читайте также:

Какие зарплаты предлагают работникам метро в Харькове

Сейчас в Харьковском метрополитене ищут сварщиков, электромехаников, монтеров, плиточников и специалистов других специальностей.

По состоянию на январь 2026 года работники метрополитена зарабатывают от 9 000 до 18 000 гривен. Такие данные содержатся на сервисе поиска работы Work.ua.

Судя по вакансиям на портале, больше всего зарабатывают электромонтеры и слесари-электрики — от 14 000 до 18 000 гривен в месяц. Кроме того, они будут получать доплату за условия труда и работу в ночное время.

Меньше всего предлагают уборщикам, монтерам путей и аккумуляторщикам — от 9 000 до 13 000 гривен в месяц.

Всем работникам, кроме уборщиков, харьковский метрополитен предоставляет 100% бронирование от мобилизации. Кроме того, рабочим предлагают социальный пакет (возможность отдыха или оздоровления), а также льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ранее мы рассказывали, какие станции метро не узнают те, кто давно не был в столице.

Также писали, какие станции метро планируют достроить в Харькове. Город уже получил соответствующее финансирование.

ремонт метро Харьков бронирование зарплата
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации