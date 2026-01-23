Зарплати в харківському метрополітені — вакансії та скільки пропонують

Вхід в станцію метро. Фото: Харківський метрополітен

Харків важко уявити без метрополітену, який без вихідних доставляє пасажирів по місту без заторів та ховає у своїх стінах від повітряних атак ворога. Щодня його роботу забезпечують десятки працьовитих фахівців.

Новини.LIVE з'ясували, яку нині зарплату отримують працівники харківського метрополітену.

Які зарплати пропонують працівникам метро в Харкові

Нині в Харківському метрополітені шукають зварювальників, електромеханіків, монтерів, плиточників та фахівців інших спеціальностей.

Станом на січень 2026 року працівники метрополітену заробляють від 9 000 до 18 000 гривень. Такі дані містяться на сервісі пошуку роботи Work.ua.

Судячи з вакансій на порталі, найбільше заробляють електромонтери та слюсарі-електрики — від 14 000 до 18 000 гривень на місяць. Окрім того, вони отримуватимуть доплату за умови праці та роботу у нічний час.

Найменше пропонують прибиральникам, монтерам колій та акумуляторникам — від 9 000 до 13 000 гривень на місяць.

Усім працівникам, окрім прибиральників, харківський метрополітен надає 100% бронювання від мобілізації. Окрім того, робітникам пропонують соціальний пакет (можливість відпочинку або оздоровлення), а також пільгу на оплату житлово-комунальних послуг.

