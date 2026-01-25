История киевского метро — когда были построены первые станции

Работница метро возле турникетов. Фото: УНИАН

Киевский метрополитен — одна из визитных карточек столицы, которым тысячи киевлян добираются по делам или на работу. Передвигаясь ежедневно в поездах мало кто догадывается, как начиналась история столичного метро.

расскажут, какие станции метро в столице были построены самыми первыми.

Самые первые станции метро в Киеве

Первый поезд киевского метрополитена отправился 6 ноября 1960 года. Рейсы в течение нескольких недель были экскурсионными — для студентов, школьников, пенсионеров и рабочих.

Метро начали строить после завершения Второй мировой войны. Киев активно рос и возникла потребность в подземке. Станции старательно возводили более 10 лет, а результат удивил киевлян и гостей города.

Сначала была построена красная линия, которая соединяла важнейшие локации и районы города, и насчитывала 5 станций:

"Вокзальная";

"Университет";

"Крещатик";

"Арсенальная";

"Днепр".

Первый исторический рейс со станции "Крещатик" возглавил машинист Иван Виноградов. Поезда состояли всего из 3 вагонов, однако уже в 1970-х годах их начали понемногу добавлять.

