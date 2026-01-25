Відео
Україна
Які станції метро в Києві були побудовані найпершими

Які станції метро в Києві були побудовані найпершими

Дата публікації: 25 січня 2026 07:32
Історія київського метро — коли було побудовано перші станції
Працівниця метро біля турнікетів. Фото: УНІАН

Київський метрополітен — одна із візитівок столиці, яким тисячі киян добираються по справах чи на роботу. Пересуваючись щодня у потягах мало хто здогадується, як починалася історія столичного метро.

Новини.LIVE розкажуть, які станції метро в столиці були побудовані найпершими.

Читайте також:

Найперші станції метро в Києві

Перший потяг київського метрополітену відправився 6 листопада 1960 року. Рейси протягом кількох тижнів були екскурсійними — для студентів, школярів, пенсіонерів та робітників.

Метро почали будувати після завершення Другої світової війни. Київ активно зростав і виникла потреба у підземці. Станції старанно зводили понад 10 років, а результат здивував киян та гостей міста.

Спершу була побудована червона лінія, яка з'єднувала найважливіші локації та райони міста, й нараховувала 5 станцій:

  • "Вокзальна";
  • "Університет";
  • "Хрещатик";
  • "Арсенальна";
  • "Дніпро".

Перший історичний рейс зі станції "Хрещатик". очолив машиніст Іван Виноградов. Потяги складалися лише з 3 вагонів, проте вже у 1970-х роках їх почали потроху додавати.

Раніше ми розповідали,  про те, чим унікальне "метро" в Кривому Розі. Його перші чотири станції було відкрито у 1986 році.

Також писали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Київ метро транспорт історія станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
