Історія київського метро — коли було побудовано перші станції

Київський метрополітен — одна із візитівок столиці, яким тисячі киян добираються по справах чи на роботу. Пересуваючись щодня у потягах мало хто здогадується, як починалася історія столичного метро.
які станції метро в столиці були побудовані найпершими.
Найперші станції метро в Києві
Перший потяг київського метрополітену відправився 6 листопада 1960 року. Рейси протягом кількох тижнів були екскурсійними — для студентів, школярів, пенсіонерів та робітників.
Метро почали будувати після завершення Другої світової війни. Київ активно зростав і виникла потреба у підземці. Станції старанно зводили понад 10 років, а результат здивував киян та гостей міста.
Спершу була побудована червона лінія, яка з'єднувала найважливіші локації та райони міста, й нараховувала 5 станцій:
- "Вокзальна";
- "Університет";
- "Хрещатик";
- "Арсенальна";
- "Дніпро".
Перший історичний рейс зі станції "Хрещатик". очолив машиніст Іван Виноградов. Потяги складалися лише з 3 вагонів, проте вже у 1970-х роках їх почали потроху додавати.
