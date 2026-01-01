Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Які станції метро не впізнають ті, хто давно не був у Харкові

Які станції метро не впізнають ті, хто давно не був у Харкові

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 07:32
Перейменовані станції в Харкові — перелік та назви
Харківський метрополітен. Фото: t.me/s/kh_metro

Метрополітен в Харкові є головною транспортною артерією міста, яке не тільки щоранку та щовечора доставляє пасажирів до роботи чи навчання, а й захищає під час атак Росії. На тлі дерусифікації в місті було перейменовано 4 станції метро

Про це повідомили пресслужба ОВА.

Реклама
Читайте також:

Перейменовані станції метро в Харкові

Першою у квітні 2024 року було перейменовано станцію "Пушкінська", названу на честь російського класика. Вона отримала нову назву — "Ярослава Мудрого".

У липні того ж року депутати Харківської ОВА проголосували за перейменування ще 3 станцій метро:

  • "Проспект Гагаріна" на "Левада";
  • "Героїв праці" на "Салтівська";
  • "Завод імені Малишева" на "Заводська".

Харківський метрополітен у розпал війни працює щодня із з 5:30 до 21:30. Потяги у будні курсують кожні 10 хвилин, а після 20:00 інтервал збільшуються до 15-25 хвилин. У вихідні потяги курсують кожні 20 хвилин. Нині вхід у харківське метро вільний.

Раніше ми розповідали, як можна зекономити на поїздках у метро в столиці. Зокрема, чим більше поїздок ви придбаєте — тим вигідніше вони вам обійдуться.

Також депутат Київради від "Слуги Народа" розповів, що аварію тунелю "Деміївська-Либідська", яку нині ліквідували, може знову статися ледь не на кожній станції столичного метрополітену.

Харків транспорт декомунізація метрополітен станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації