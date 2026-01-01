Перейменовані станції в Харкові — перелік та назви

Харківський метрополітен. Фото: t.me/s/kh_metro

Метрополітен в Харкові є головною транспортною артерією міста, яке не тільки щоранку та щовечора доставляє пасажирів до роботи чи навчання, а й захищає під час атак Росії. На тлі дерусифікації в місті було перейменовано 4 станції метро.

Про це повідомили пресслужба ОВА.

Реклама

Читайте також:

Перейменовані станції метро в Харкові

Першою у квітні 2024 року було перейменовано станцію "Пушкінська", названу на честь російського класика. Вона отримала нову назву — "Ярослава Мудрого".

У липні того ж року депутати Харківської ОВА проголосували за перейменування ще 3 станцій метро:

"Проспект Гагаріна" на "Левада";

"Героїв праці" на "Салтівська";

"Завод імені Малишева" на "Заводська".

Харківський метрополітен у розпал війни працює щодня із з 5:30 до 21:30. Потяги у будні курсують кожні 10 хвилин, а після 20:00 інтервал збільшуються до 15-25 хвилин. У вихідні потяги курсують кожні 20 хвилин. Нині вхід у харківське метро вільний.

Раніше ми розповідали, як можна зекономити на поїздках у метро в столиці. Зокрема, чим більше поїздок ви придбаєте — тим вигідніше вони вам обійдуться.

Також депутат Київради від "Слуги Народа" розповів, що аварію тунелю "Деміївська-Либідська", яку нині ліквідували, може знову статися ледь не на кожній станції столичного метрополітену.