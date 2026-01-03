Видео
Какие ряды в самолете лучше избегать — советы стюардессы

Какие ряды в самолете лучше избегать — советы стюардессы

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 15:15
Каких мест стоит избегать в самолете — советы бортпроводницы
Салон самолета. Фото: Pexels

Долгие перелеты могут быть утомительными, особенно, если вы сидите в тесном салоне эконом-класса, когда время пребывания в самолете превышает 10 часов. Однако есть несколько советов и хитростей, которые помогут сделать ваш полет в разы комфортнее.

Об этом пишет Daily Express.

Опытная стюардесса рассказала, какие места в самолете она никогда бы не выбрала для путешествия. В частности, многие пассажиры выбирают в самолете места возле перегородки, ряды возле аварийных выходов или даже возле туалетов, но член экипажа объяснила, почему такой выбор — не лучший вариант.

"Мне не нравится первый ряд возле крыльев. Люди собираются возле туалета, и там может быть шумно из-за младенцев в люльках возле перегородки", — добавила бортпроводница.

Хотя места у аварийного выхода, безусловно, имеют больше пространства для ног и являются более популярными, однако в некоторых старых самолетах в этом ряду может быть довольно прохладно. Тем кто часто болеет — стоит избегать этих мест.

Также не лучшим выбором являются последние ряды — там очень слышно шум двигателя и всегда много суеты возле туалета.

Ранее опытная стюардесса раскрыла, как качественно отдохнуть во время авиарейса даже несмотря на громкие звуки двигателя и крик детей.

Также мы писали, как не стать жертвой преступников в аэропорту и сохранить свой чемодан и ценные вещи. Вам пригодятся яркие ленты и наклейки.

авиарейсы путешествие самолеты туризм полезные советы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
