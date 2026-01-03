Каких мест стоит избегать в самолете — советы бортпроводницы

Салон самолета. Фото: Pexels

Долгие перелеты могут быть утомительными, особенно, если вы сидите в тесном салоне эконом-класса, когда время пребывания в самолете превышает 10 часов. Однако есть несколько советов и хитростей, которые помогут сделать ваш полет в разы комфортнее.

Самые удобные места в самолете

Опытная стюардесса рассказала, какие места в самолете она никогда бы не выбрала для путешествия. В частности, многие пассажиры выбирают в самолете места возле перегородки, ряды возле аварийных выходов или даже возле туалетов, но член экипажа объяснила, почему такой выбор — не лучший вариант.

"Мне не нравится первый ряд возле крыльев. Люди собираются возле туалета, и там может быть шумно из-за младенцев в люльках возле перегородки", — добавила бортпроводница.

Хотя места у аварийного выхода, безусловно, имеют больше пространства для ног и являются более популярными, однако в некоторых старых самолетах в этом ряду может быть довольно прохладно. Тем кто часто болеет — стоит избегать этих мест.

Также не лучшим выбором являются последние ряды — там очень слышно шум двигателя и всегда много суеты возле туалета.

