Каких мест стоит избегать в самолете — советы бортпроводницы

Какие ряды в самолете лучше избегать — советы стюардессы
Долгие перелеты могут быть утомительными, особенно, если вы сидите в тесном салоне эконом-класса, когда время пребывания в самолете превышает 10 часов. Однако есть несколько советов и хитростей, которые помогут сделать ваш полет в разы комфортнее.
Об этом пишет Daily Express.
Самые удобные места в самолете
Опытная стюардесса рассказала, какие места в самолете она никогда бы не выбрала для путешествия. В частности, многие пассажиры выбирают в самолете места возле перегородки, ряды возле аварийных выходов или даже возле туалетов, но член экипажа объяснила, почему такой выбор — не лучший вариант.
"Мне не нравится первый ряд возле крыльев. Люди собираются возле туалета, и там может быть шумно из-за младенцев в люльках возле перегородки", — добавила бортпроводница.
Хотя места у аварийного выхода, безусловно, имеют больше пространства для ног и являются более популярными, однако в некоторых старых самолетах в этом ряду может быть довольно прохладно. Тем кто часто болеет — стоит избегать этих мест.
Также не лучшим выбором являются последние ряды — там очень слышно шум двигателя и всегда много суеты возле туалета.
Ранее опытная стюардесса раскрыла, как качественно отдохнуть во время авиарейса даже несмотря на громкие звуки двигателя и крик детей.
Также мы писали, как не стать жертвой преступников в аэропорту и сохранить свой чемодан и ценные вещи. Вам пригодятся яркие ленты и наклейки.
Читайте Новини.LIVE!