Україна
Головна Транспорт Які ряди в літаку краще уникати — поради стюардеси

Які ряди в літаку краще уникати — поради стюардеси

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 15:15
Яких місць варто уникати в літаку — поради бортпровідниці
Салон літака. Фото: Pexels

Довгі перельоти можуть бути виснажливими, особливо, якщо ви сидите в тісному салоні економ-класу, коли час перебування в літаку перевищує 10 годин. Однак є кілька порад і хитрощів, які допоможуть зробити ваш політ в рази комфортнішим.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Найзручніші місця в літаку

Досвідчена стюардеса розповіла, які місця в літаку вона ніколи б не вибрала для мандрівки. Зокрема, багато пасажирів обирають в літаку місця біля перегородки, ряди біля аварійних виходів або навіть біля туалетів, але член екіпажу пояснила, чому такий вибір — не найкращий варіант.

"Мені не подобається перший ряд біля крил. Люди збираються біля туалету, і там може бути шумно через немовлят у люльках біля перегородки", — додала бортпровідниця.

Хоча місця біля аварійного виходу, безумовно, мають більше простору для ніг і є більш популярними, проте у деяких старих літаках в цьому ряду може бути досить прохолодно. Тим хто часто хворіє — варто уникати цих місць.

Також не найкращим вибором є останні ряди — там дуже чутно шум двигуна та завжди багато метушні біля туалету.

Раніше досвідчена стюардеса розкрила, як якісно відпочити під час авіарейсу навіть попри гучні звуки двигуна та крик дітей.

Також ми писали, як не стати жертвою злочинців у аеропорту та зберегти свою валізу та цінні речі. В пригоді вам стануть яскраві стрічки та наклейки.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
