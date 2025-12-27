Видео
Как выспаться в самолете — лайфхаки от стюардессы

Как выспаться в самолете — лайфхаки от стюардессы

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 17:55
Путешествие самолетом — как качественно выспаться во время долгого перелета
Девушка спит в самолете. Фото: freepik.com

Во время длительных перелетов путешественники меняют часовые пояса, и чтобы избежать джетлага, просто необходимо хорошо поспать в самолете. Из-за громких звуков в салоне самолета почти нереально заснуть, однако опытная стюардесса раскрыла, как качественно отдохнуть во время авиарейса.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Как отдохнуть в самолете

Стюардесса Southwest Airlines рассказала секреты, как заснуть в самолете несмотря на плач малышей и громкий шум двигателя самолета. Во-первых, она посоветовала всегда брать с собой в самолет теплое худи, даже в летний сезон. Очень часто в самолете прохладно и в легкой кофточке или футболке вы точно замерзнете.

Бортпроводница также порекомендовала пассажирам обязательно подготовить в путешествие качественную подушку и маску, на которых не стоит экономить. Кроме того, можно приобрести в любой аптеке беруши или включить себе в наушниках успокаивающую музыку или белый шум.

Перед рейсом также не стоит злоупотреблять алкогольными напитками и кофе.

"И алкоголь, и кофеин могут серьезно нарушить ваш сон", — пояснила стюардесса.

Она также посоветовала путешественникам выбирать места у окна, даже если за это придется отдать дополнительные средства.

"Вы можете опереться на фюзеляж для дополнительного комфорта, возможно, набить и подложить под голову толстовку, и как дополнительный бонус — вас будут убаюкивать пейзажи за окном", — отметила бортпроводница.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также мы писали, как не стать жертвой преступников в аэропорту и сохранить свой чемодан и ценные вещи. Вам пригодятся яркие ленты и наклейки.

авиарейсы путешествие кофе советы самолеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
