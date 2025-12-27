Путешествие самолетом — как качественно выспаться во время долгого перелета

Как выспаться в самолете — лайфхаки от стюардессы
Во время длительных перелетов путешественники меняют часовые пояса, и чтобы избежать джетлага, просто необходимо хорошо поспать в самолете. Из-за громких звуков в салоне самолета почти нереально заснуть, однако опытная стюардесса раскрыла, как качественно отдохнуть во время авиарейса.
Об этом пишет Daily Express.
Как отдохнуть в самолете
Стюардесса Southwest Airlines рассказала секреты, как заснуть в самолете несмотря на плач малышей и громкий шум двигателя самолета. Во-первых, она посоветовала всегда брать с собой в самолет теплое худи, даже в летний сезон. Очень часто в самолете прохладно и в легкой кофточке или футболке вы точно замерзнете.
Бортпроводница также порекомендовала пассажирам обязательно подготовить в путешествие качественную подушку и маску, на которых не стоит экономить. Кроме того, можно приобрести в любой аптеке беруши или включить себе в наушниках успокаивающую музыку или белый шум.
Перед рейсом также не стоит злоупотреблять алкогольными напитками и кофе.
"И алкоголь, и кофеин могут серьезно нарушить ваш сон", — пояснила стюардесса.
Она также посоветовала путешественникам выбирать места у окна, даже если за это придется отдать дополнительные средства.
"Вы можете опереться на фюзеляж для дополнительного комфорта, возможно, набить и подложить под голову толстовку, и как дополнительный бонус — вас будут убаюкивать пейзажи за окном", — отметила бортпроводница.
