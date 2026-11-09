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Главная Транспорт Главный авиахаб Польши: сколько времени займет дорога на авто из Киева

Главный авиахаб Польши: сколько времени займет дорога на авто из Киева

Ua ru
9 ноября 2026 12:12
Международный аэропорт Шопена в Варшаве: как добраться на машине из Киева и сколько времени это займет Варшавский аэропорт имени Шопена
Аэропорт имени Фредерика Шопена. Фото: Warsaw Chopin Airport

Варшавский аэропорт имени Шопена стал одним из главных пунктов авиасообщения для украинцев, путешествующих в страны Европы на самолете. Добраться туда из Киева на автомобиле можно примерно за полсуток, но поездка часто занимает больше времени. Все зависит от очередей на границе и выбранного маршрута.

Сколько часов потребуется на поездку и какой запас времени следует оставить, чтобы успеть на самолет, рассказывает Новини.LIVE.

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Сколько ехать из Киева до главного аэропорта Польши

Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена является крупнейшим аэропортом Польши. Он расположен примерно в 8 километрах от центра Варшавы.

От Киева до аэропорта Шопена на автомобиле нужно преодолеть примерно 770–790 километров. Точное расстояние зависит от маршрута и пункта пропуска на границе.

Если дороги свободны и не учитывать длительное ожидание на границе, поездка может занять 9–11 часов. Но в сегодняшних реалиях на дорогу лучше закладывать не менее 12–14 часов. Все зависит от очередей на границе, пробок и остановок.

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Если вы планируете вылет из Варшавы, ориентироваться только на время, которое показывает навигатор, рискованно. К нему нужно добавить запас времени на прохождение границы и регистрацию в аэропорту.

По какой дороге ехать из Киева в Варшаву

Один из маршрутов проходит по трассе Е373 через Ковель и пункт пропуска Ягодин. После пересечения границы дорога ведет в направлении Люблина и Варшавы.

Также можно ехать через пункты пропуска Рава-Русская или Угринов.

Что может задержать в пути

Самая большая неизвестность во время поездки в Польшу — пограничный контроль. Ориентировочно, прохождение границы может занять от двух до пяти часов и более. Перед выездом лучше проверить ситуацию на границе и сравнить маршруты.

Выезд из Киева и въезд в Варшаву в часы пик могут добавить к маршруту еще 1–1,5 часа. Отдельно нужно учесть комендантский час в Украине. Время выезда следует планировать так, чтобы не нарушать действующие ограничения на передвижение.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Германии могут изменить расписание поездов Deutsche Bahn. Среди предложений экспертов — сократить количество междугородних рейсов между Берлином и Гамбургом с двух до одного в час, чтобы уменьшить задержки. Причиной проблем называют изношенную инфраструктуру и перегруженные пути.

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Польша Киев аэропорты автомобиль Варшава
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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