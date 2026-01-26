Самый быстрый гражданский самолет получил разрешение летать в Европе

Самолет Bombardier Global 8000. Фото: bombardier.com

Европейское агентство по авиационной безопасности EASA выдало сертификат полетам Bombardier Global 8000. Самый быстрый гражданский реактивный самолет современности официально получил право коммерчески летать над Европой.

Таких скоростных самолетов европейский континент не видел со времен Concorde, пишет Bombardier.com.

Сертификация в ЕС завершила долгий процесс. Канада и США одобрили самолет еще раньше, и теперь компания Bombardier передает Global 8000 европейским владельцам без препятствий.

Скорость полетов, которую европейцы потеряли после снятия Concorde с эксплуатации, теперь возвращается. Global 8000 держит крейсерскую 0,95 Маха, это около 1 180 км/ч. Для пассажирского рейса это почти технический предел. Сейчас в мире нет ни одного сертифицированного лайнера, способного на подобное.

Дальность достигает 8 000 морских миль — почти 15 тысяч километров без посадки. Теперь становится возможным без пересадки перелететь из Европы в Австралию или из Южной Америки в Восточную Азию.

Флагман Bombardier

Компания Bombardier объявила Global 8000 флагманом своей линейки. При этом владельцы Global 7500 смогут "апгрейдить" машину до нового стандарта, так как конструкция позволяет заменить отдельные узлы и получить самолет нового уровня без замены фюзеляжа.

Салон самолета разделен на четыре отдельные зоны, есть полноразмерная кровать, просторная кухня, санузел с иллюминатором. Также есть возможность свободно пользоваться багажным отсеком прямо во время полета.

Самолет рассчитан до 19 пассажиров и создан не для массового рынка, а для тех, кто хочет долететь быстрее всех и без пересадок.

