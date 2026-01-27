Які авіакомпанії пропонують найсмачніші страви пасажирам — перелік

Обід в літаку. Фото: Freepik

Їжа в літаках доволі часто критикують — часто вона несмачна та занадто проста. Проте багато пасажирів не здогадуються, що деякі авіакомпанії готують справжні кулінарні шедеври — звичайний політ може перетворитися на обід чи вечерю у розкішному ресторані.

Про це пише Daily Mail.

Які авіакомпанії подають найсмачніші страви

Пасажир Ryanair на ім'я Майк Кросбі, який минулого місяця заплатив 13 євро за каву, батончик Snickers і паніні з сиром і шинкою. Останньою стравою він був дуже розчарований, адже вона зовсім не виглядала так, як на фото в меню.

Іншій же пасажирці навпаки подобається їжа в літаках і вона радіє сирній пасті та хлібу із маслом.

Проте в літаках іноді можна скуштувати й дивовижні страви. Експерти з подорожей поділились своїм досвідом.

Редактор Thrifty Traveler Кайл Поттер "яскраво" пам'ятає, як йому подали від п'яти до 13 страв під час польоту першим класом до Токіо авіакомпанією Japan Airlines. Він куштував усе — від супу, яловичини, морепродуктів, яєчного крему з ікрою до пельменів.

Експерту також подали уні — їстівні частини морського їжака.

Медісон Бланкафлор з видання The Points Guy через десять місяців після польоту все ще згадувала особливо смачний курячий суп.

Вона летіла з Лондона до Нью-Йорка бізнес-класом Virgin Atlantic, і їй подали зимовий овочевий суп.

Ця, здавалося б, проста страва була подана з овочевими чіпсами та олією з цибулею.

"Я б заплатила Virgin Atlantic, якби вони дали мені рецепт супу, щоб я могла приготувати його вдома", — зізналась експертка.

Лікарка й мандрівниця Шармейн Ламсін насолоджується ікрою, яку пропонує Qatar Airways у першому класі. Вона розповіла, що страву подають з млинцями, нарізаною червоною цибулею, яйцями, сметаною та лимоном. Туристка додала, що добре наїдається навіть невеликими порціями.

