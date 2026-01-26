РФ привезла Superjet в Индию, чтобы спасти свой авиапром

Российский авиалайнер Superjet. Фото: Scac

Российский авиалайнер Superjet отправился в Индию для участия в крупном международном авиасалоне Wings India 2026. Он пройдет с 28 по 31 января в Хайдарабаде.

Для Москвы эта поездка имеет прежде всего политическое и имиджевое значение, учитывая то, что этот самолет очень проблемный, пишет УНИАН.

Индийский рынок как последняя надежда

Маршрут пролегал через Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан. Это сложный и долгий путь, который сам по себе стал частью демонстрации "возможностей" самолета.



Дело в том, что Индия сейчас переживает всплеск внутренних и региональных авиаперевозок. Страна ищет самолеты для коротких маршрутов, и именно на это рассчитывает Россия, показывая Superjet местным авиакомпаниям и экспертам.

Кризис авиационной отрасли в РФ

Но сейчас российское гражданское авиастроение находится в глубоком кризисе из-за санкций ЕС и США, нехватки комплектующих и хронических задержек программ.

Тем более, что Superjet и так считается проблемным самолетом, который не стал массовым продуктом на мировом рынке.

Именно поэтому, РФ продвигает идею совместного производства Superjet и Ил-114 вместе с Индией. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов уже публично говорил о меморандуме между индийской госкорпорацией HAL и российской ОАК.

Для Москвы это вопрос выживания отрасли. Без иностранных партнеров и локализации производства о серийном выпуске и продаже за рубеж говорить все сложнее.

Индийские условия не подходят Кремлю

Проблема для россиян в том, что Индия жестко продвигает политику "Made in India". То есть, либо производство будет под надзором Индии, либо контрактов не будет. Для Superjet это означает потерю контроля над проектом и минимальные выгоды для РФ.

Показательно, что вместе с Superjet в Хайдарабад прибыл и турбовинтовой Ил-114-300. Москва пытается спасти проекты, которые дома давно буксуют и продемонстрировать сразу несколько программ, надеясь, что хотя бы одна из них заинтересует индийский рынок.

