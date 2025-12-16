Вокзал Киева в 1940-х годах — как выглядел, историческое фото

Вокзал в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Вокзал в Киеве стал невероятным местом опоры для многих украинцев — ежедневно сюда прибывают тысячи людей, которые не только планируют посмотреть интересные локации столицы, но и те, кто провожает своих любимых на военную службу. Сейчас в его стенах есть все для комфортного ожидания поезда — кафе, места для сидения, информационное табло и различные магазины с сувенирами, однако в 1940-е годы он выглядел по-другому.

Фото из фонда ЦДКФФАУ (ныне Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив. — Ред.) обнародовал lossolomas.ua в Instagram.

Столичный вокзал в 1943 году

На опубликованном черно-белом фото вокзал очень пустой, его стены потрепаны, а окна — выбиты. 19 сентября 1941 года Киев оккупировали немецкие войска, которые использовали вокзал для собственных нужд.

Столица была освобождена в 1943 г. Фотография, вероятно, была сделана незадолго до его освобождения, и стекло вылетело от бомбежек. Помещение вокзала начали восстанавливать уже после деоккупации в 1944-49 годах.

Современный вид вокзал приобрел после масштабной реконструкции в 2001 году, когда был построен вокзал "Южный". Сейчас на станции "Киев-Пассажирский" функционируют три вокзала: "Южный", "Пригородный" и "Центральный" и Музей железнодорожного транспорта.

Напомним, 21 декабря, фасад Центрального железнодорожного вокзала в Киеве украсит масштабная световая инсталляция "Поделись светом". Она будет символизировать внутренний свет тысяч украинцев, которые поддерживают друг друга в разгар войны.

