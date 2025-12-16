Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Как выглядел вокзал Киева в 1940-х годах — фото

Как выглядел вокзал Киева в 1940-х годах — фото

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 11:58
Вокзал Киева в 1940-х годах — как выглядел, историческое фото
Вокзал в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Вокзал в Киеве стал невероятным местом опоры для многих украинцев — ежедневно сюда прибывают тысячи людей, которые не только планируют посмотреть интересные локации столицы, но и те, кто провожает своих любимых на военную службу. Сейчас в его стенах есть все для комфортного ожидания поезда — кафе, места для сидения, информационное табло и различные магазины с сувенирами, однако в 1940-е годы он выглядел по-другому.

Фото из фонда ЦДКФФАУ (ныне Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив. — Ред.) обнародовал lossolomas.ua в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Столичный вокзал в 1943 году

На опубликованном черно-белом фото вокзал очень пустой, его стены потрепаны, а окна — выбиты. 19 сентября 1941 года Киев оккупировали немецкие войска, которые использовали вокзал для собственных нужд.

Столица была освобождена в 1943 г. Фотография, вероятно, была сделана незадолго до его освобождения, и стекло вылетело от бомбежек. Помещение вокзала начали восстанавливать уже после деоккупации в 1944-49 годах.

Современный вид вокзал приобрел после масштабной реконструкции в 2001 году, когда был построен вокзал "Южный". Сейчас на станции "Киев-Пассажирский" функционируют три вокзала: "Южный", "Пригородный" и "Центральный" и Музей железнодорожного транспорта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомним, 21 декабря, фасад Центрального железнодорожного вокзала в Киеве украсит масштабная световая инсталляция "Поделись светом". Она будет символизировать внутренний свет тысяч украинцев, которые поддерживают друг друга в разгар войны.

Также опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Киев путешествие история вокзалы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации