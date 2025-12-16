Вокзал Києва у 1940-х роках — який вигляд мав, історичне фото

Вокзал в Києві. Фото: Новини.LIVE

Вокзал у Києві став неймовірним місцем опори для багатьох українців — щодня сюди прибувають тисячі людей, які не лише планують подивитись цікаві локації столиці, а й ті, хто проводжає своїх коханих на військову службу. Нині в його стінах є все для комфортного очікування потягу — кав'ярні, місця для сидіння, інформаційне табло та різноманітні крамниці із сувенірами, проте у 1940-ї роках вокзал мав інший вигляд.

Фото з фонду ЦДКФФАУ (нині Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. — Ред.) оприлюднив lossolomas.ua в Instagram.

Столичний вокзал у 1943 році

На опублікованому чорно-білому фото вокзал дуже пустий, його стіни пошарпані, а вікна — вибиті. 19 вересня 1941 року Київ окупували німецькі війська, яки використовували вокзал для власних потреб.

Столицю було звільнено у 1943 році. Світлина, ймовірно, була зроблена незадовго до його звільнення, і скло вилетіло від бомбардувань. Приміщення вокзалу почали відновлювати вже після деокупації у 1944-49 роках.

Сучасного виду вокзал набув після масштабної реконструкції у 2001 році, коли був збудований вокзал "Південний". Нині на станції "Київ-Пасажирський" функціонують три вокзали: "Південний", "Приміський" та "Центральний" та Музей залізничного транспорту.

Нагадаємо, 21 грудня, фасад Центрального залізничного вокзалу у Києві прикрасить масштабна світлова інсталяція "Поділись світлом". Вона символізуватиме внутрішнє світло тисяч українців, які підтримують один одного у розпал війни.

