Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Який вигляд мав вокзал Києва у 1940-х роках — фото

Який вигляд мав вокзал Києва у 1940-х роках — фото

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 11:58
Вокзал Києва у 1940-х роках — який вигляд мав, історичне фото
Вокзал в Києві. Фото: Новини.LIVE

Вокзал у Києві став неймовірним місцем опори для багатьох українців — щодня сюди прибувають тисячі людей, які не лише планують подивитись цікаві локації столиці, а й ті, хто проводжає своїх коханих на військову службу. Нині в його стінах є все для комфортного очікування потягу — кав'ярні, місця для сидіння, інформаційне табло та різноманітні крамниці із сувенірами, проте у 1940-ї роках вокзал мав інший вигляд.

Фото з фонду ЦДКФФАУ (нині Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів. — Ред.) оприлюднив lossolomas.ua в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Столичний вокзал у 1943 році

На опублікованому чорно-білому фото вокзал дуже пустий, його стіни пошарпані, а вікна — вибиті. 19 вересня 1941 року Київ окупували німецькі війська, яки використовували вокзал для власних потреб.

Столицю було звільнено у 1943 році.  Світлина, ймовірно, була зроблена незадовго до його звільнення, і скло вилетіло від бомбардувань. Приміщення вокзалу почали відновлювати вже після деокупації у 1944-49 роках.

Сучасного виду вокзал набув після масштабної реконструкції у 2001 році, коли був збудований вокзал "Південний". Нині на станції "Київ-Пасажирський" функціонують три вокзали: "Південний", "Приміський" та "Центральний" та Музей залізничного транспорту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо, 21 грудня, фасад Центрального залізничного вокзалу у Києві прикрасить масштабна світлова інсталяція "Поділись світлом". Вона символізуватиме внутрішнє світло тисяч українців, які підтримують один одного у розпал війни.

Також досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Київ подорож історія вокзали туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації