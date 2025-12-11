Vertical Aerospace презентовала новый самолет eVTOL Valo (фото)

Самолет Valo. Фото: Vertical Aerospace

Британская аэрокосмическая и технологическая компания Vertical Aerospace представила свой новый коммерческий самолет eVTOL Valo, который будет введен в эксплуатацию после получения разрешения от регулирующих органов. Он будет доставлять сотни путешественников из аэропортов в центр городов.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Отмечается, что Valo заменит прототип VX4 от Vertical. Новая модель имеет аэродинамический корпус, напольную систему аккумуляторов, переработанную конструкцию крыла и пропеллера, усовершенствованные материалы и сертификацию, которая соответствует самым строгим мировым стандартам безопасности.

Новый самолет спроектирован для полетов на расстояние до 160 километров со скоростью до 240 км/ч. В 2028 Valo должен получить сертификат безопасности уровня авиалайнера, прежде чем его введут в эксплуатацию популярные авиакомпании и операторы. Ожидается, что первыми рейсами самолета станут маршруты между аэропортами и центрами городов.

По словам представителей компании, премиум-салон Valo будет оснащен четырьмя креслами, панорамными окнами, просторным личным пространством и перегородкой между салоном и кабиной пилота для повышения безопасности и конфиденциальности. Гибкая конструкция самолета позволяет расширить салон до шести кресел, что может улучшить экономические показатели оператора и снизить стоимость билетов для пассажиров.

"Важно, что Valo имеет самый большой грузовой отсек в своем классе, разработанный с учетом отзывов авиакомпаний. Шесть мест для ручной клади и еще шесть — для зарегистрированного багажа, поэтому пассажиры могут путешествовать без компромиссов — это значительное преимущество для перевозок из аэропорта в город", — добавили в Vertical.

В компании объяснили, что сначала их самолеты станут доступны для бизнес-класса, однако впоследствии, с развитием технологий их билеты станут в разы доступнее.

