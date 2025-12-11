Видео
Как в "Пятом элементе" — в Европе запустят летающее такси

Как в "Пятом элементе" — в Европе запустят летающее такси

Дата публикации 11 декабря 2025 20:25
Vertical Aerospace презентовала новый самолет eVTOL Valo (фото)
Самолет Valo. Фото: Vertical Aerospace

Британская аэрокосмическая и технологическая компания Vertical Aerospace представила свой новый коммерческий самолет eVTOL Valo, который будет введен в эксплуатацию после получения разрешения от регулирующих органов. Он будет доставлять сотни путешественников из аэропортов в центр городов.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Читайте также:

Летающее такси в Европе

Отмечается, что Valo заменит прототип VX4 от Vertical. Новая модель имеет аэродинамический корпус, напольную систему аккумуляторов, переработанную конструкцию крыла и пропеллера, усовершенствованные материалы и сертификацию, которая соответствует самым строгим мировым стандартам безопасности.

Новый самолет спроектирован для полетов на расстояние до 160 километров со скоростью до 240 км/ч. В 2028 Valo должен получить сертификат безопасности уровня авиалайнера, прежде чем его введут в эксплуатацию популярные авиакомпании и операторы. Ожидается, что первыми рейсами самолета станут маршруты между аэропортами и центрами городов.

По словам представителей компании, премиум-салон Valo будет оснащен четырьмя креслами, панорамными окнами, просторным личным пространством и перегородкой между салоном и кабиной пилота для повышения безопасности и конфиденциальности. Гибкая конструкция самолета позволяет расширить салон до шести кресел, что может улучшить экономические показатели оператора и снизить стоимость билетов для пассажиров.

"Важно, что Valo имеет самый большой грузовой отсек в своем классе, разработанный с учетом отзывов авиакомпаний. Шесть мест для ручной клади и еще шесть — для зарегистрированного багажа, поэтому пассажиры могут путешествовать без компромиссов — это значительное преимущество для перевозок из аэропорта в город", — добавили в Vertical.

В компании объяснили, что сначала их самолеты станут доступны для бизнес-класса, однако впоследствии, с развитием технологий их билеты станут в разы доступнее.

Напомним, ранее Китай впервые сцепил грузовые поезда беспроводными сигналами. Поезда управлялись интеллектуальной системой управления, разработанной китайской компанией China Shenhua Energy.

Также мы писали, что вскоре во Франции запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются вне поля зрения туристов.

транспорт такси Европа технологии самолеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
