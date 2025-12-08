Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Как сэкономить на связи за границей — полезные приложения с еSIM

Как сэкономить на связи за границей — полезные приложения с еSIM

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 20:25
Как сэкономить на связи за границей — 4 приложения с еSIM
Девушка в путешествии пользуется телефоном. Фото: freepik.com

Худший сюрприз, который может ждать вас после возвращения из отпуска — это счет от мобильного оператора за роуминг. Однако есть малоизвестные мобильные приложения, которые могут сэкономить отдыхающим огромные суммы денег. Благодаря им можно без проблем всегда оставаться на связи с родными и друзьями.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Saily

Благодаря ему вы сможете сэкономить на покупке еSIM. В приложении можно выбрать план, который лучше всего соответствовать потребностям и получить надежный доступ к сети. Saily работает на многих популярных направлениях, включая Мексику и Индию.

Реклама

Airalo

Если вы не хотите оказаться за границей без интернета, решением может стать загрузка такого приложения, как Airalo. Здесь вы сможете контролировать расходы и выбрать оптимальный тарифный план еще до того, как сойдете с трапа самолета.

Roamless

Благодаря возможностям этого приложения путешественники смогут оставаться в сети в более чем 200 странах с помощью единой глобальной eSIM. Если вы не уверены, сколько трафика вам понадобится — вы можете выбрать RoamlessFlex и оплатить потребленные мегабиты.

Реклама

Nomad

Nomad поможет путешественникам сэкономить до 50% на роуминге. Если у вас закончатся мегабиты — вы сможете легко приобрести дополнительный пакет и уверенно пользоваться сетью.

Ранее мы писали, что один из крупнейших производителей Airbus столкнулся с проблемами из-за плохого качества металлических панелей на некоторых самолетах A320.

Реклама

Также эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

путешествие приложение экономия связь eSIM
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации