Как сэкономить на связи за границей — 4 приложения с еSIM

Как сэкономить на связи за границей — полезные приложения с еSIM
Худший сюрприз, который может ждать вас после возвращения из отпуска — это счет от мобильного оператора за роуминг. Однако есть малоизвестные мобильные приложения, которые могут сэкономить отдыхающим огромные суммы денег. Благодаря им можно без проблем всегда оставаться на связи с родными и друзьями.
Об этом пишет Daily Mail.
Saily
Благодаря ему вы сможете сэкономить на покупке еSIM. В приложении можно выбрать план, который лучше всего соответствовать потребностям и получить надежный доступ к сети. Saily работает на многих популярных направлениях, включая Мексику и Индию.
Airalo
Если вы не хотите оказаться за границей без интернета, решением может стать загрузка такого приложения, как Airalo. Здесь вы сможете контролировать расходы и выбрать оптимальный тарифный план еще до того, как сойдете с трапа самолета.
Roamless
Благодаря возможностям этого приложения путешественники смогут оставаться в сети в более чем 200 странах с помощью единой глобальной eSIM. Если вы не уверены, сколько трафика вам понадобится — вы можете выбрать RoamlessFlex и оплатить потребленные мегабиты.
Nomad
Nomad поможет путешественникам сэкономить до 50% на роуминге. Если у вас закончатся мегабиты — вы сможете легко приобрести дополнительный пакет и уверенно пользоваться сетью.
