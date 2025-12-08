Як зекономити на зв'язку за кордоном — 4 додатки з eSIM

Дівчина в подорожі користується телефоном. Фото: freepik.com

Найгірший сюрприз, який може чекати на вас після повернення з відпустки — це рахунок від мобільного оператора за роумінг. Проте є маловідомі мобільні додатки, які можуть заощадити відпочивальникам величезні суми грошей. Завдяки їм можна без проблем завжди залишатись на зв'язку з рідними та друзями.

Про це пише Daily Mail.

Saily

Завдяки йому ви зможете зекономити на купівлі eSIM. В додатку можна вибрати план, який найкраще відповідає потребам, і отримати надійний доступ до мережі. Saily працює на багатьох популярних напрямках, включаючи Мексику та Індію.

Airalo

Якщо ви не хочете опинитися за кордоном без інтернету, рішенням може стати завантаження такого додатка як Airalo. Тут ви зможете контролювати витрати та обрати оптимальний тарифний план ще до того, як зійдете з трапа літака.

Roamless

Завдяки можливостям цього додатку мандрівники зможуть залишатися в мережі в більш ніж 200 країнах за допомогою єдиної глобальної eSIM. Якщо ви не впевнені, скільки трафіку вам знадобиться — ви можете обрати RoamlessFlex та сплатити за спожиті мегабіти.

Nomad

Nomad допоможе мандрівникам заощадити до 50% на роумінгу. Якщо у вас закінчаться мегабіти — ви зможете легко придбати додатковий пакет та впевнено користуватися мережею.

