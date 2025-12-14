Видео
Как работает метро в Харькове — график, цены на проезд

Как работает метро в Харькове — график, цены на проезд


Дата публикации 14 декабря 2025 07:55
Метро в Харькове — график, интервал движения поездов и цена на проезд
Харьковский метрополитен. Фото: facebook.com/metro.kh/

Метро в Харькове является одной из главных транспортных "артерий", которая ежедневно доставляет тысячи жителей и гостей по городу. Кроме того, в его стенах можно спрятаться от постоянных обстрелов России, которая атакует город бомбами, ракетами и беспилотниками.

Новини.LIVE расскажут о работе харьковского метрополитена в разгар войны.

Читайте также:

График метро в Харькове в разгар войны

Харьковский метрополитен, так же как и киевский, имеет 3 ветки — синюю, зеленую и красную. Он насчитывает 30 станций.

С 15 января 2025 года было обновлено движение поездов и усовершенствовано согласованность их прибытия и отправления на пересадочных станциях Госпром — Университет между Алексеевской и Салтовской линиями.

Харківське метро - фото 1
Карта метро в Харькове. Фото: metro.kharkiv.ua

Метрополитен во время войны работает ежедневно с 5:30 до 21:30. Поезда в будни курсируют каждые 10 минут, а после 20:00 интервал увеличиваются до 15-25 минут. В выходные поезда курсируют каждые 20 минут. Проезд в метро — бесплатный, до начала войны билеты стоили так же как и в киевском метрополитене — 8 гривен.

Хотя метро работает по графику, вход также открывают сразу после объявления воздушной тревоги. Если отбой угрозы прозвучит ночью, среди комендантского часа — пассажиры могут заночевать на одной из станций или в вестибюле. Пассажирам нужно обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Ранее мы рассказывали о работе синей ветки метро в Киеве в декабре 2025 года. Сколько станций она насчитывает, и с каким интервалом движутся поезда в будние и выходные дни.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
