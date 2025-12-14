Метро в Харкові — графік, інтервал руху потягів та ціна на проїзд

Харківський метрополітен. Фото: facebook.com/metro.kh/

Метро в Харкові є однією із головних транспортних "артерій", яка щодня доставляє тисячі мешканців та гостей по місту. Окрім того, в його стінах можна заховатись від постійних обстрілів Росії, яка атакує місто бомбами, ракетами та безпілотниками.

Новини.LIVE розкажуть про роботу харківського метрополітену у розпал війни.

Графік метро в Харкові у розпал війни

Харківський метрополітен, так само як і київський, має 3 гілки — синю, зелену та червону. Він нараховує 30 станції.

З 15 січня 2025 року було оновлено рух потягів та вдосконалено узгодженість їх прибуття та відправлення на пересадочних станціях Держпром — Університет між Олексіївською та Салтівською лініями.

Карта метро у Харкові. Фото: metro.kharkiv.ua

Метрополітен під час війни працює щодня із з 5:30 до 21:30. Потяги у будні курсують кожні 10 хвилин, а після 20:00 інтервал збільшуються до 15-25 хвилин. У вихідні потяги курсують кожні 20 хвилин. Проїзд у метро — безплатний, до початку війни квитки коштували так само як і в київському метрополітені — 8 гривень.

Хоча метро працює за графіком, вхід також відкривають одразу після оголошення повітряної тривоги. Якщо відбій загрози прозвучить вночі, серед комендантської години — пасажири можуть заночувати на одній зі станцій чи у вестибюлі. Пасажирам потрібно обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу.

