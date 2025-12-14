Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як працює метро у Харкові у розпал війни — графік, ціни на проїзд

Як працює метро у Харкові у розпал війни — графік, ціни на проїзд

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 07:55
Метро в Харкові — графік, інтервал руху потягів та ціна на проїзд
Харківський метрополітен. Фото: facebook.com/metro.kh/

Метро в Харкові є однією із головних транспортних "артерій", яка щодня доставляє тисячі мешканців та гостей по місту. Окрім того, в його стінах можна заховатись від постійних обстрілів Росії, яка атакує місто бомбами, ракетами та безпілотниками.

Новини.LIVE розкажуть про роботу харківського метрополітену у розпал війни.

Реклама
Читайте також:

Графік метро в Харкові у розпал війни

Харківський метрополітен, так само як і київський, має 3 гілки — синю, зелену та червону. Він нараховує 30 станції.

З 15 січня 2025 року було оновлено рух потягів та вдосконалено узгодженість їх прибуття та відправлення на пересадочних станціях Держпром — Університет між Олексіївською та Салтівською лініями.

Харківське метро - фото 1
Карта метро у Харкові. Фото: metro.kharkiv.ua

Метрополітен під час війни працює щодня із з 5:30 до 21:30. Потяги у будні курсують кожні 10 хвилин, а після 20:00 інтервал збільшуються до 15-25 хвилин. У вихідні потяги курсують кожні 20 хвилин. Проїзд у метро — безплатний, до початку війни квитки коштували так само як і в київському метрополітені — 8 гривень.

Хоча метро працює за графіком, вхід також відкривають одразу після оголошення повітряної тривоги. Якщо відбій загрози прозвучить вночі, серед комендантської години — пасажири можуть заночувати на одній зі станцій чи у вестибюлі. Пасажирам потрібно обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу.

Раніше ми розповідали про роботу синьої гілки метро в Києві у грудні 2025 року. Скільки станцій вона нараховує, та з яким інтервалом рухаються потяги у будні та вихідні дні.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

Харків метро війна в Україні проїзд графік
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації