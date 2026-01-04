Видео
Как не проспать свой рейс — советы для владельцев iPhone

4 января 2026 10:12
Как не проспать будильник владельцам iPhone — советы
Будильник. Иллюстративное фото: freepik.com

Путешественница пропустила свой рейс из-за простой ошибки в настройках iPhone. Бретт Чоди призналась, что проснулась слишком поздно, чтобы успеть на утренний самолет в Чикаго. Она опубликовала видео в TikTok, которое набрало более 217 900 лайков.

Об этом пишет Daily Mail.

Девушка призналась, что проснулась в 6 утра и поняла, что проспала свой рейс. Она поставила будильник, однако он не сработал из-за беззвучного режима на смартфоне. Путешественнице удалось перебронировать свой рейс на более позднее время, однако такая проблема откликнулась многим пользователям Сети. Некоторые признались, что из-за будильника проспали важное собеседование, другие же — важную встречу.

К счастью, есть способы избежать такой ситуации в будущем. Первый шаг — проверить настройки функции "Включение уведомлений" на вашем iPhone. Если эта функция включена — будильник будет работать беззвучно. Если вы хотите избежать любого риска, лучше убедиться, что эта функция отключена, чтобы громкость будильника не снижалась вообще:

  • перейдите в "Настройки", пройдите "Face ID и пароль";
  • введите свой пароль, а затем отключите "Attention Aware Features";
  • перейдите к настройкам "Звуки и тактильные ощущения";
  • включите "Мелодии звонка" и "Оповещения".

Ранее мы рассказывали, что в аэропортах Дубая ввели строгие правила перевозки ручной клади с целью оптимизации работы и соблюдения стандартов безопасности.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

авиарейсы путешествие iPhone советы самолеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
