Как не проспать будильник владельцам iPhone — советы

Путешественница пропустила свой рейс из-за простой ошибки в настройках iPhone. Бретт Чоди призналась, что проснулась слишком поздно, чтобы успеть на утренний самолет в Чикаго. Она опубликовала видео в TikTok, которое набрало более 217 900 лайков.

Как не проспать свой утренний рейс на самолет

Девушка призналась, что проснулась в 6 утра и поняла, что проспала свой рейс. Она поставила будильник, однако он не сработал из-за беззвучного режима на смартфоне. Путешественнице удалось перебронировать свой рейс на более позднее время, однако такая проблема откликнулась многим пользователям Сети. Некоторые признались, что из-за будильника проспали важное собеседование, другие же — важную встречу.

К счастью, есть способы избежать такой ситуации в будущем. Первый шаг — проверить настройки функции "Включение уведомлений" на вашем iPhone. Если эта функция включена — будильник будет работать беззвучно. Если вы хотите избежать любого риска, лучше убедиться, что эта функция отключена, чтобы громкость будильника не снижалась вообще:

перейдите в "Настройки", пройдите "Face ID и пароль";

введите свой пароль, а затем отключите "Attention Aware Features";

перейдите к настройкам "Звуки и тактильные ощущения";

включите "Мелодии звонка" и "Оповещения".

