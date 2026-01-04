Відео
Україна
Як не проспати свій рейс — поради для власників iPhone

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 10:12
Як не проспати будильник власникам iPhone — поради
Будильник. Ілюстративне фото: freepik.com

Мандрівниця пропустила свій рейс через просту помилку в налаштуваннях iPhone. Бретт Чоді зізналась, що прокинулася занадто пізно, щоб встигнути на ранковий літак до Чикаго. Вона опублікувала відео в TikTok, яке набрало понад 217 900 лайків.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Як не проспати свій ранковий рейс на літак

Дівчина зізналась, що прокинулась о 6 ранку та зрозуміла, що проспала свій рейс. Вона поставила будильник, проте він не спрацював через беззвучний режим на смартфоні. Мандрівниці вдалося перебронювати свій рейс на більш пізній час, проте така проблема відгукнулась багатьом користувачам Мережі. Деякі зізнались, що через будильник проспали важливу співбесіду, інші ж — важливу зустріч.

На щастя, є способи уникнути такої ситуації в майбутньому. Перший крок — перевірити налаштування функції "Увімкнення сповіщень" на вашому iPhone. Якщо ця функція увімкнена — будильник буде працювати беззвучно. Якщо ви хочете уникнути будь-якого ризику, краще переконатися, що ця функція вимкнена, щоб гучність будильника не знижувалася взагалі:

  • перейдіть до "Налаштування", пройдіть "Face ID та пароль";
  • введіть свій пароль, а потім вимкніть "Attention Aware Features";
  • перейдіть до налаштувань "Звуки та тактильні відчуття";
  • ввімкніть "Мелодії дзвінка" та "Сповіщення".

Раніше ми розповідали, що в аеропортах Дубая запровадили суворі правила перевезення ручної поклажі з метою оптимізації роботи та дотримання стандартів безпеки.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
