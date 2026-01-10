Бесплатный переводчик на iPhone — как пользоваться фишкой

Видео
Как не платить за переводчики в путешествии — фишка iPhone

Как не платить за переводчики в путешествии — фишка iPhone

Дата публикации 10 января 2026 15:15
Туристка пользуется iPhone в аэропорту. Фото: freepik.com

Владение английским значительно упрощает жизнь в путешествиях во многие страны мира. Однако не стоит разочаровываться тем, кто его не знает. В частности, на смартфонах iPhone есть полезная функция, которая позволяет переводить с фото без сторонних платных приложений и без доступа к сети.

Пользовательница atlantis.travel.88 в TikTok подробнее рассказала об этой полезной фишке в гаджете.

Читайте также:

Как переводить на iPhone без дополнительных приложений

Разработчики iPhone позаботились о туристах и "прокачали" гаджет. Каждый пользователь может перевести текст просто наведя на него камеру.

Так, для активации функции автоматического переводчика необходимо зайти в настройки камеры и включить "показ обнаруженного текста".

После подключения, iPhone при наведении на фото будет предлагать вам перевод. Такая фишка является абсолютно бесплатной и позволит вам без нервов и лишних доплат ориентироваться в любой стране мира.

Ранее опытная путешественница рассказала, как не проспать будильник перед утренним рейсом на самолет.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

путешествие iPhone приложение гаджеты советы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
