Бесплатный переводчик на iPhone — как пользоваться фишкой

Владение английским значительно упрощает жизнь в путешествиях во многие страны мира. Однако не стоит разочаровываться тем, кто его не знает. В частности, на смартфонах iPhone есть полезная функция, которая позволяет переводить с фото без сторонних платных приложений и без доступа к сети.

Пользовательница atlantis.travel.88 в TikTok подробнее рассказала об этой полезной фишке в гаджете.

Как переводить на iPhone без дополнительных приложений

Разработчики iPhone позаботились о туристах и "прокачали" гаджет. Каждый пользователь может перевести текст просто наведя на него камеру.

Так, для активации функции автоматического переводчика необходимо зайти в настройки камеры и включить "показ обнаруженного текста".

После подключения, iPhone при наведении на фото будет предлагать вам перевод. Такая фишка является абсолютно бесплатной и позволит вам без нервов и лишних доплат ориентироваться в любой стране мира.

