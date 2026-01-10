Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як не платити за перекладачі в подорожі — корисна фішка iPhone

Як не платити за перекладачі в подорожі — корисна фішка iPhone

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 15:15
Безкоштовний перекладач на iPhone — як користуватися фішкою
Туристка користується iPhone в аеропорту. Фото: freepik.com

Володіння англійською значно спрощує життя у мандрівках до багатьох країни світ. Проте не варто розчаровуватися тим, хто її не знаю. Зокрема, на смартфонах iPhone є корисна функція, яка дозволяє перекладати із фото без сторонніх платних додатків та без доступу до мережі.

Користувачка atlantis.travel.88 в TikTok детальніше розповіла про цю корисну фішку у гаджеті.

Реклама
Читайте також:

Як перекладати на iPhone без додаткових застосунків

Розробники iPhone попіклувалися про туристів та "прокачали" гаджет. Кожен користувач може перекласти текст просто навівши на нього камеру. 

Так, для активації функції автоматичного перекладача необхідно зайти в налаштування камери й увімкнути "показ виявленого тексту".

Після підключення, iPhone при наведенні на фото буде пропонувати вам переклад. Така фішка є абсолютно безкоштовною і дозволить вам без нервів та зайвих доплат орієнтуватися в будь-якій країні світу.

Раніше досвідчена мандрівниця розповіла, як не проспати будильник перед ранковим рейсом на літак.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

подорож iPhone додаток гаджети поради
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації