Безкоштовний перекладач на iPhone — як користуватися фішкою

Туристка користується iPhone в аеропорту. Фото: freepik.com

Володіння англійською значно спрощує життя у мандрівках до багатьох країни світ. Проте не варто розчаровуватися тим, хто її не знаю. Зокрема, на смартфонах iPhone є корисна функція, яка дозволяє перекладати із фото без сторонніх платних додатків та без доступу до мережі.

Користувачка atlantis.travel.88 в TikTok детальніше розповіла про цю корисну фішку у гаджеті.

Реклама

Читайте також:

Як перекладати на iPhone без додаткових застосунків

Розробники iPhone попіклувалися про туристів та "прокачали" гаджет. Кожен користувач може перекласти текст просто навівши на нього камеру.

Так, для активації функції автоматичного перекладача необхідно зайти в налаштування камери й увімкнути "показ виявленого тексту".

Після підключення, iPhone при наведенні на фото буде пропонувати вам переклад. Така фішка є абсолютно безкоштовною і дозволить вам без нервів та зайвих доплат орієнтуватися в будь-якій країні світу.

Раніше досвідчена мандрівниця розповіла, як не проспати будильник перед ранковим рейсом на літак.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та Ryanair без додаткової плати.