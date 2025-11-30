Відео
Як не прасувати речі у відпустці — корисний лайфхак

Як не прасувати речі у відпустці — корисний лайфхак

Дата публікації: 30 листопада 2025 11:33
Як не прасувати речі у відпустці — лайфхак для мандрівників
Пакування валізи. Фото: freepik.com
Ключові моменти Як обходитись у відпустці без праски

Одна з найпоширеніших неприємностей у подорожах — пом’яті речі, адже часто не має часу та можливостей попрасувати речі. На щастя, один з модних експертів поділився "революційним" способом пакування валізи, який запобігає утворенню складок на одязі.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Як обходитись у відпустці без праски

Щоб не витрачати час на прасування одягу у відпустці, складайте кожну річ у валізу рівно, не скручуйте речі й не перевертайте.

"Заповніть валізу одягом по всій ширині, аж до кутів, і складайте максимум один-два рази, щоб уникнути глибоких складок. Складайте річ одну на одну", — рекомендує експерт.

Завдяки такому способу на вашому одязі майже не буде складок і вам не доведеться шукати праску в готелі. Відео зібрало 600 тисяч переглядів та десятки коментарів — користувачі у захваті від цінної поради.

@sophiecamerondavies

The packing hack you didn’t know you needed 🧳✨ Heading away this summer? If your suitcase is full of floaty dresses, silk pieces or anything remotely crease-prone try this. No more steaming out wrinkles for half your holiday 🙅‍♀️ It’s simple, space-saving, and actually works. Save this one, your future self will thank you 💅 #styleover30 #styleover40 #packinghack #packingtips #travelhack

♬ original sound - Sophie Cameron Davies

Нагадаємо, раніше авіакомпанія Ryanair анонсувала нові рейси зі столиці Словаччини Братислави. Лоукостер додав 10 нових маршрутів до популярних міст Європи. 

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати. За їх перевищення доведеться заплатити кругленьку суму.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
