Як не прасувати речі у відпустці — лайфхак для мандрівників

Пакування валізи. Фото: freepik.com

Одна з найпоширеніших неприємностей у подорожах — пом’яті речі, адже часто не має часу та можливостей попрасувати речі. На щастя, один з модних експертів поділився "революційним" способом пакування валізи, який запобігає утворенню складок на одязі.

Про це пише Daily Express.

Як обходитись у відпустці без праски

Щоб не витрачати час на прасування одягу у відпустці, складайте кожну річ у валізу рівно, не скручуйте речі й не перевертайте.

"Заповніть валізу одягом по всій ширині, аж до кутів, і складайте максимум один-два рази, щоб уникнути глибоких складок. Складайте річ одну на одну", — рекомендує експерт.

Завдяки такому способу на вашому одязі майже не буде складок і вам не доведеться шукати праску в готелі. Відео зібрало 600 тисяч переглядів та десятки коментарів — користувачі у захваті від цінної поради.

