Автовыкуп от УЗ — преимущества функции и алгоритм использования

Поезд "УЗ". Фото: Укрзализныця

Вскоре украинцы будут праздновать День влюбленных и чтобы интересно провести время вместе — бронировать поездки в разные города Украины. Укрзализныця имеет полезную услугу для пассажиров, которые не успели приобрести билеты на нужные направления — автовыкуп.

Об этом сообщили в УЗ в ответ на запрос ЭП.

Как пользоваться автовыкупом УЗ

Чтобы отслеживать нужные билеты — пассажиры могут включить функцию мониторинга посадочных билетов в приложении "УЗ". В случае появления необходимых посадочных талонов путешественника поступает push-оповещение. Однако стоит учесть, что сообщения приходят в ночное время и пассажир может их пропустить.

Чтобы выкупить билеты с большей вероятностью, можно воспользоваться функцией автовыкупа. Для активации нужно авторизоваться через "Дія.Підпис", внести данные пассажиров, выбрать нужное направление и оплатить посадочный талон. Таким образом за один раз можно приобрести до 4 мест.

Пассажир может выбрать дополнительные преимущества:

нижние полки;

места рядом;

места подальше от туалета.

В УЗ заверили, что в случае, если нужный билет появится в продаже — средства будут возвращены пассажиру.

В компании объяснили, что чем раньше путешественник оставит заявку на автовыкуп — тем больше у него шанс выкупить нужные билеты. Это связано с тем, что заявки формируются в порядке очередности их создания.

В УЗ рассказали, что автовыкуп бронирует билеты, которые сдают другие пассажиры, а также невыкупленные проездные документы, предварительно зарезервированные для лиц льготных категорий (лиц с инвалидностью и их сопровождающих, военнослужащих и др.), которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на первоочередное и внеочередное оформление проездных документов.

