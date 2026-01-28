Автовикуп від УЗ — переваги функції та алгоритм використання

Поїзд "УЗ". Фото: Укрзалізниця

Незабаром українці святкуватимуть День закоханих і щоб цікаво провести час разом — бронюватимуть поїздки до різних міст України. Укрзалізниця має корисну послугу для пасажирів, які не встигли придбати квитки на потрібні напрямки — автовикуп.

Про це повідомили в УЗ у відповідь на запит ЕП.

Реклама

Читайте також:

Як користуватись автовикупом УЗ

Щоб відстежувати потрібні квитки — пасажири можуть увімкнути функцію моніторингу посадкових квитків в додатку "УЗ". У випадку появи необхідних посадових талонів мандрівника надходить push-сповіщення. Проте варто врахувати, що повідомлення приходять у нічний час і пасажир може їх пропустити.

Щоб викупити квитки із більшою ймовірністю, можна скористатися функцією автовикупу. Для активації потрібно авторизуватися через "Дія.Підпис", внести дані пасажирів, обрати потрібний напрямок та оплатити посадковий талон. Таким чином за один раз можна придбати до 4 місць.

Пасажир може обрати додаткові переваги:

нижні полиці;

місця поруч;

місця подалі від туалету.

В УЗ запевнили, що у випадку, якщо потрібний квиток з'явиться в продажу — кошти буде повернуто пасажиру.

В компанії пояснили, що чим раніше мандрівник залишить заявку на автовикуп — тим більший в нього шанс викупити потрібні квитки. Це пов'язано із тим, що заявки на автовикуп формуються у порядку черговості їх створення.

В УЗ розповіли, що автовикуп бронює квитки, які здають інші пасажири, а також невикуплені проїзні документи, попередньо зарезервовані для осіб пільгових категорій (осіб з інвалідністю та їх супроводжуючих, військовослужбовців та ін.), які відповідно до чинного законодавства мають право на першочергове та позачергове оформлення проїзних документів.

Раніше в УЗ пояснили, хто з пасажирів має право залишати свої речі у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Також писали, що Укрзалізниця запровадила приємний бонус для пасажирів, потяг яких затримується на кілька годин.