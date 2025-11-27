Як компактно спакувати всі речі у подорож

Турист збирає валізу. Фото: freepik.com

Більшість авіакомпанії стягують кругленьку суму за оплату багажу. Якщо ви плануєте не тривалу відпустку — можна суттєво зекономити, зібравши все необхідне в ручну поклажу. Експертка показала, як компактно спакувати вашу валізу та суттєво зекономити бюджет на мандрівку.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Як не брати зайвого в подорож

Експерт з моди Елісон Лумбатіс поділилась методом "5 до 1". Вона порекомендувала скласти у відпустку капсульний гардероб, за принципом 5-4-3-2-1. Вам потрібно спакувати 5 різних топів та футболок, 4 пари джинсів та брюк, 3 пари взуття, 2 варіанти верхнього одягу та 1 універсальний аксесуар. З таким списком у ваш рюкзак чи маленьку валізу помістяться ще й маленькі дрібнички та білизна.

"Ключовим моментом є вибір універсальних речей, які можна поєднувати, щоб вони підходили для будь-яких заходів, які ви запланували на відпочинку", — порадила фахівець.

Нагадаємо, раніше бортпровідник розповів, що станеться, якщо в борт літака вдарить блискавка.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.