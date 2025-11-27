Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як легко зібрати валізу — експерт показала новий метод

Як легко зібрати валізу — експерт показала новий метод

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 11:33
Як компактно спакувати всі речі у подорож
Турист збирає валізу. Фото: freepik.com
Ключові моменти Як не брати зайвого в подорож

Більшість авіакомпанії стягують кругленьку суму за оплату багажу. Якщо ви плануєте не тривалу відпустку — можна суттєво зекономити, зібравши все необхідне в ручну поклажу. Експертка показала, як компактно спакувати вашу валізу та суттєво зекономити бюджет на мандрівку.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Як не брати зайвого в подорож

Експерт з моди Елісон Лумбатіс поділилась методом "5 до 1". Вона порекомендувала скласти у відпустку капсульний гардероб, за принципом 5-4-3-2-1. Вам потрібно спакувати 5 різних топів та футболок, 4 пари джинсів та брюк, 3 пари взуття, 2 варіанти верхнього одягу та 1 універсальний аксесуар. З таким списком у ваш рюкзак чи маленьку валізу помістяться ще й маленькі дрібнички та білизна.

"Ключовим моментом є вибір універсальних речей, які можна поєднувати, щоб вони підходили для будь-яких заходів, які ви запланували на відпочинку", — порадила фахівець.

Нагадаємо, раніше бортпровідник розповів, що станеться, якщо в борт літака вдарить блискавка. 

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

подорож транспорт одяг поради туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації