Україна
Как купить билеты на электричку в приложении УЗ — видеоинструкция

Как купить билеты на электричку в приложении УЗ — видеоинструкция

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 14:17
Как купить билеты на электричку в приложении УЗ — видеоинструкция
Женщина покупает билеты на электричку. Фото: freepik.com

Билеты на пригородные поезда и City Express можно приобрести, не выходя из дома, в приложении Укрзализныци. В компании рассказали, где искать посадочные талоны в приложении, и как оплатить, чтобы не стоять часами в переполненных очередях на кассе.

Соответствующую инструкцию УЗ опубликовала в Telegram.

Как покупать билет на электричку в приложении УЗ

Сначала выберите в приложении необходимый раздел — "Приміські" или "City Express". Следующим шагом выберите "Станцию отправления" и "Станцию прибытия" и нажмите "Найти",

Выберите нужный вам маршрут и оплатите банковской карточкой (отметка банкинга появится в нижней строке). После оплаты загрузится билет с QR-кодом, его надо будет показать проверяющему.

"Все ваши железнодорожные билеты теперь в одном приложении. Ничего нового загружать не надо — просто обновите то же приложение, в котором покупаете билеты на поезда дальнего следования", — говорится в сообщении.

В УЗ также пообещали порадовать пассажиров новыми изюминками приложения.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця ввела верификацию через приложение "Дія" и начала блокировать аккаунты, которые массово скупают посадочные талоны на популярные направления. Как разблокировать кабинет пассажирам, которые попали в черный список компании случайно.

Также мы писали о доступных маршрутах Укрзализныци в Польшу. Сколько стоят билеты в декабре 2025 года и как долго длится рейс.

Укрзализныця путешествие поезда туризм билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
