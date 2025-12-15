Как купить билеты на электричку в приложении УЗ — видеоинструкция
Билеты на пригородные поезда и City Express можно приобрести, не выходя из дома, в приложении Укрзализныци. В компании рассказали, где искать посадочные талоны в приложении, и как оплатить, чтобы не стоять часами в переполненных очередях на кассе.
Соответствующую инструкцию УЗ опубликовала в Telegram.
Как покупать билет на электричку в приложении УЗ
Сначала выберите в приложении необходимый раздел — "Приміські" или "City Express". Следующим шагом выберите "Станцию отправления" и "Станцию прибытия" и нажмите "Найти",
Выберите нужный вам маршрут и оплатите банковской карточкой (отметка банкинга появится в нижней строке). После оплаты загрузится билет с QR-кодом, его надо будет показать проверяющему.
"Все ваши железнодорожные билеты теперь в одном приложении. Ничего нового загружать не надо — просто обновите то же приложение, в котором покупаете билеты на поезда дальнего следования", — говорится в сообщении.
В УЗ также пообещали порадовать пассажиров новыми изюминками приложения.
