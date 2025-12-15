Як купити квитки на електричку в додатку УЗ — відеоінструкція

Жінка купує квитки на електричку. Фото: freepik.com

Квитки на приміські потяги й City Express можна придбати, не виходячи з дому, у застосунку Укрзалізниці. В компанії розповіли, де шукати посадкові талони в додатку, та як оплатити, щоб не стояти годинами в переповнених чергах на касі.

Відповідну інструкцію УЗ опублікувала в Telegram.

Як купувати квиток на електричку в додатку УЗ

Спочатку оберіть в додатку необхідний розділ — "Приміські" або "City Express". Наступним кроком оберіть "Станцію відправлення" та "Станцію прибуття" та натисніть "Знайти",

Оберіть потрібний вам маршрут та оплатіть банківською карткою (позначка банкінгу з'явиться у нижньому рядку). Після сплати завантажиться квиток з QR-кодом, його треба буде показати перевіряючому.

"Усі ваші залізничні квитки тепер в одному застосунку. Нічого нового завантажувати не треба — просто оновіть той самий застосунок, у якому купуєте квитки на поїзди далекого сполучення", — йдеться в повідомленні.

В УЗ також пообіцяли порадувати пасажирів новими цікавинками застосунку.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця ввела верифікацію через додаток "Дія" та почала блокувати акаунти, які масово скуповують посадкові талони на популярні напрямки. Як розблокувати кабінет пасажирам, які потрапили в чорний список компанії випадково.

Також ми писали про доступні маршрути Укрзалізниці до Польщі. Скільки вартують квитки у грудні 2025 року та як довго триває рейс.