Пересечение границы перед Новым годом — как избежать длинных пробок

Перед новогодними праздниками существенно возрастают очереди на границе. Часть украинцев планирует отпраздновать в Европе, другие же — соскучились по родным и возвращаются домой на период отпусков. Чтобы уменьшить время ожидания на границе, важно отслеживать очереди на том или ином пункте пропуска и выбирать менее загруженные.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Очереди на границе перед Новым годом

По словам Демченко, наиболее загруженной накануне новогодних праздников будет оставаться граница с Польшей.

"В целом 50% от всего пассажиропотока на украинской границе приходится именно на этот участок. И в пиковые периоды именно крупные пункты пропуска, такие как Шегини, Краковец, Рава Русская — наиболее загружены", — сообщил он.

Демченко добавил, что менее загруженным в предпраздничный период традиционно является пункт пропуска Нижанковичи во Львовской области.

Чтобы лучше выстроить свой маршрут, лучше отслеживать актуальное состояние очередей на границах. В частности, Государственная пограничная служба и Западное региональное управление на своей фейсбук-странице каждые три часа показывает, какую очередь имеет каждый пункт пропуска.

