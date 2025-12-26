Видео
Україна
Главная Транспорт Как избежать длинных очередей на границе перед Новым годом

Как избежать длинных очередей на границе перед Новым годом

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 15:15
Пересечение границы перед Новым годом — как избежать длинных пробок
Очереди на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Перед новогодними праздниками существенно возрастают очереди на границе. Часть украинцев планирует отпраздновать в Европе, другие же — соскучились по родным и возвращаются домой на период отпусков. Чтобы уменьшить время ожидания на границе, важно отслеживать очереди на том или ином пункте пропуска и выбирать менее загруженные.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По словам Демченко, наиболее загруженной накануне новогодних праздников будет оставаться граница с Польшей.

"В целом 50% от всего пассажиропотока на украинской границе приходится именно на этот участок. И в пиковые периоды именно крупные пункты пропуска, такие как Шегини, Краковец, Рава Русская — наиболее загружены", — сообщил он.

Демченко добавил, что менее загруженным в предпраздничный период традиционно является пункт пропуска Нижанковичи во Львовской области.

Чтобы лучше выстроить свой маршрут, лучше отслеживать актуальное состояние очередей на границах. В частности, Государственная пограничная служба и Западное региональное управление на своей фейсбук-странице каждые три часа показывает, какую очередь имеет каждый пункт пропуска.

Ранее мы писали, что для въезда в Европу вместе с вашим любимцем нужно выполнить ряд ветеринарных манипуляций и оформить необходимые документы.

Также мы писали об актуальных правилах пересечения границы Украина-Словакия, а также график работы автомобильных пунктов пропуска.

путешествие туризм очереди на границе выезд за границу Новый год 2025
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
