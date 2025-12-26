Відео
Як уникнути довгих черг на кордоні перед Новим роком

Як уникнути довгих черг на кордоні перед Новим роком

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 15:15
Перетин кордону перед Новим роком — як уникнути довгих заторів
Черги на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Перед новорічними святами суттєво зростають черги на кордоні. Частина українців планує відсвяткувати в Європі, інші ж — засумували за рідним та повертаються додому на період відпусток. Щоб зменшити час очікування на кордоні, важливо відстежувати черги на тому чи іншому пункті пропуску та обирати менш завантажені.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Читайте також:

Черги на кордоні перед Новим роком

За словами Демченко, найбільш завантаженим напередодні новорічних свят залишатиметься кордон з Польщею. 

"Загалом 50% від всього пасажиропотоку на українському кордоні припадає саме на цю ділянку. І в пікові періоди саме великі пункти пропуску, такі як Шегині, Краківець, Рава Руська – найбільш завантажені", —  повідомив він.

Демченко додав, що менш завантаженим у передсвятковий період традиційно є пункт пропуску Нижанковичі у Львівській області.

Щоб якнайкраще вибудувати свій маршрут, краще відстежувати актуальний стан черг на кордонах. Зокрема, Державна прикордонна служба та Західне регіональне управління на своїй фейсбук-сторінці кожні три години показує, яку чергу має кожен пункт пропуску.

Раніше ми писали, що для в'їзду в Європу разом із вашим улюбленцем потрібно виконати ряд ветеринарних маніпуляцій та оформити необхідні документи

Також ми писали про актуальні правила перетину кордону Україна-Словаччина, а також графік роботи автомобільних пунктів пропуску.

подорож туризм черги на кордоні виїзд за кордон Новий рік 2025
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
