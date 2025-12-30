Видео
Главная Транспорт Как будет работать метро Киева на праздники — новое расписание

Как будет работать метро Киева на праздники — новое расписание

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 17:02
График работы метро Киева 1 и 2 января — расписание
Киевский метрополитен. Фото: Associated Press

Киевский метрополитен временно меняет график движения на всех трех линиях на период новогодних праздников. Так, в первые дни года будет увеличен интервал движения поездов. Такое решение было принято на фоне прогнозируемого уменьшения пассажиропотока.

Об этом сообщила пресс-служба столичного метро.

Отмечается, что 1 января в утренний час пик интервал движения поездов составит 3-4 минуты. Вне часа пик в течение первого дня года поезда на всех трех линиях метрополитена будут курсировать каждые 5-6 минут.

В пятницу, 2 января, в утренние и вечерние часы пик интервал движения поездов так же будет составлять 3-4 минуты.

метро 1 та 2 січня - фото 1
Новогодний график метро Киева. Фото: Киевский метрополитен

В субботу и воскресенье, 3 и 4 января, поезда метрополитена будут курсировать по графику выходного дня — каждые 6-7 минут.

Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Также мы писали, что к киевским властям обратились местные жители с просьбой сделать киевское метро бесплатным для пассажиров.

Киев метро Новый год график станции метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
