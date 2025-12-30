Графік роботи метро Києва 1 та 2 січня — розклад

Київський метрополітен. Фото: Associated Press

Київський метрополітен тимчасово змінює графік руху на всіх трьох лініях на період новорічних свят. Так, в перші дні року буде збільшено інтервал руху потягів. Таке рішення було прийняте на тлі прогнозованого зменшення пасажиропотоку.

Про це повідомила пресслужба столичного метро.

Як працюватиме метро на Новий рік у Києві

Зазначається, що 1 січня в ранкову годину пік інтервал руху поїздів становитиме 3–4 хвилини. Поза годиною пік протягом першого дня року потяги на всіх трьох лініях метрополітену курсуватимуть кожні 5–6 хвилин.



У п'ятницю, 2 січня, у ранкові та вечірні години пік інтервал руху потягів так само складатиме 3–4 хвилини.

Новорічний графік метро Києва. Фото: Київський метрополітен

У суботу та неділю, 3 та 4 січня, потяги метрополітену курсуватимуть за графіком вихідного дня — кожні 6-7 хвилин.

