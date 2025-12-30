Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як працюватиме метро Києва на свята — новий розклад

Як працюватиме метро Києва на свята — новий розклад

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 17:02
Графік роботи метро Києва 1 та 2 січня — розклад
Київський метрополітен. Фото: Associated Press

Київський метрополітен тимчасово змінює графік руху на всіх трьох лініях на період новорічних свят. Так, в перші дні року буде збільшено інтервал руху потягів. Таке рішення було прийняте на тлі прогнозованого зменшення пасажиропотоку.

Про це повідомила пресслужба столичного метро.

Реклама
Читайте також:

Як працюватиме метро на Новий рік у Києві

Зазначається, що 1 січня в ранкову годину пік інтервал руху поїздів становитиме 3–4 хвилини. Поза годиною пік протягом першого дня року потяги на всіх трьох лініях метрополітену курсуватимуть кожні 5–6 хвилин.

У п'ятницю, 2 січня, у ранкові та вечірні години пік інтервал руху потягів так само складатиме 3–4 хвилини.

метро 1 та 2 січня - фото 1
Новорічний графік метро Києва. Фото: Київський метрополітен

У суботу та неділю, 3 та 4 січня, потяги метрополітену курсуватимуть за графіком вихідного дня — кожні 6-7 хвилин.

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми писали, що до київської влади звернулися місцеві жителі з проханням зробити київське метро безплатним для пасажирів.

Київ метро Новий рік графік станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації