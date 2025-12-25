Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Як працюватиме метро та наземний транспорт у Києві на Новий рік

Як працюватиме метро та наземний транспорт у Києві на Новий рік

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 05:15
Комендантська година на Новий рік — графік руху транспорту
Люди в транспорті. Фото: Новини.LIVE

Кияні та гості столиці готуються зустрічати новорічну ніч. Проте через воєнний стан в Україні діє комендантська година і цього року українцям знову не вдасться відкрити шампанське серед натовпу на великій площі. Стало відомо, чи заплановані зміни в розкладі руху транспорту на час святкувань.

Про це повідомили в Київському метрополітені та Департаменті транспортної інфраструктури КМДА на запит Телеграф.

Реклама
Читайте також:

Графік руху транспорту в Києві

У Київському метрополітені та Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що з 31 грудня 2025 року по 1 січня 2026 року жодних змін у графіку транспорту не заплановано.

На час новорічних свят в Україні продовжує діяти комендантська година і пов'язані із нею обмеження громадян. Зокрема, забороняється пересуватися вулицями та їздити на транспорті у Києві із 00:00 до 05:00 ранку.

Після 24 лютого 2022 року рейси комунального транспорту щодня розпочинають свій маршрут о 5-6 ранку та курсують до 11 вечора. Таким самий розклад буде діяти у новорічний період.

None - фото 1
Відповідь Департамента транспортної інфраструктури КМДА. Фото: скриншот

В Департаменті також нагадали, що у разі повітряної тривоги всі 46 станцій метрополітену будуть відкрити навіть у новорічну ніч.

Раніше повідомлялося, що до київської влади звернулися з проханням зробити київське метро безплатним для пасажирів. Дізнавайтесь також, як в Дніпрі їздять поїзди метро у розпал війни.

Київ подорож транспорт Новий рік метрополітен
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації