Комендантська година на Новий рік — графік руху транспорту

Люди в транспорті. Фото: Новини.LIVE

Кияні та гості столиці готуються зустрічати новорічну ніч. Проте через воєнний стан в Україні діє комендантська година і цього року українцям знову не вдасться відкрити шампанське серед натовпу на великій площі. Стало відомо, чи заплановані зміни в розкладі руху транспорту на час святкувань.

Про це повідомили в Київському метрополітені та Департаменті транспортної інфраструктури КМДА на запит Телеграф.

Реклама

Читайте також:

Графік руху транспорту в Києві

У Київському метрополітені та Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що з 31 грудня 2025 року по 1 січня 2026 року жодних змін у графіку транспорту не заплановано.

На час новорічних свят в Україні продовжує діяти комендантська година і пов'язані із нею обмеження громадян. Зокрема, забороняється пересуватися вулицями та їздити на транспорті у Києві із 00:00 до 05:00 ранку.

Після 24 лютого 2022 року рейси комунального транспорту щодня розпочинають свій маршрут о 5-6 ранку та курсують до 11 вечора. Таким самий розклад буде діяти у новорічний період.

Відповідь Департамента транспортної інфраструктури КМДА. Фото: скриншот

В Департаменті також нагадали, що у разі повітряної тривоги всі 46 станцій метрополітену будуть відкрити навіть у новорічну ніч.

Раніше повідомлялося, що до київської влади звернулися з проханням зробити київське метро безплатним для пасажирів. Дізнавайтесь також, як в Дніпрі їздять поїзди метро у розпал війни.