Поезд в Польше. Фото: PKP Intercity

Украинцам, путешествующим через Перемышль, станет проще добираться до других городов Польши. Уже в декабре железнодорожный перевозчик PKP Intercity увеличит количество рейсов и запустит дополнительные прямые поезда. Изменения коснутся популярных направлений, среди которых Варшава, Краков и Вроцлав. Также пассажирам обещают еще один ночной рейс в Украину.

Какие маршруты появятся и когда начнет действовать новое расписание, сообщает Новини.LIVE.

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Куда будут курсировать новые поезда из Перемышля

С 13 декабря количество пар поездов PKP Intercity, обслуживающих Перемышль, увеличится с 19 до 22 в сутки. Больше всего изменений коснутся сообщения с Варшавой. На маршрут выйдут два дополнительных поезда — IC Banach и IC Siarkowiec. Они будут курсировать через следующие города:

Радимно;

Ярослав;

Переворск;

Ланцут;

Жешув;

Кольбушова;

Нова Демба;

Тарнобжег;

Сандомир;

Стараховице;

Радом.

Новые поезда на маршруте через Радом будут курсировать в течение дня примерно каждые четыре часа. В то же время из Варшавы в направлении Жешува поезда будут отправляться каждые два часа. Путь между этими городами займет около 3,5 часов.

Сколько поездов будет курсировать до Кракова, Вроцлава и Украины

Новое расписание откроет больше возможностей для путешествий и в других направлениях. Из Перемышля предусмотрено:

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18 пар поездов в сутки до Кракова;

15 пар поездов в сутки в Вроцлав;

7 ежедневных железнодорожных рейсов в направлении Украины.

Также появится отдельный рейс IC Via Regia между Перемышлем и Вроцлавом. Ранее его вагоны курсировали вместе с поездом IC Wyczółkowski, а с декабря он станет самостоятельным рейсом. Благодаря изменениям время в пути из Подкарпатского воеводства в Легницу и немецкий Лейпциг может сократиться примерно на час.

Есть новость и для пассажиров, возвращающихся в Украину. PKP Intercity анонсировала дополнительный ночной поезд Перемышль — Львов — Киев. Он должен стать седьмым ежедневным железнодорожным сообщением из Перемышля в направлении Украины. Однако точную дату первого рейса и время отправления пока не назвали.

Где поезда могут ехать дольше

Несмотря на увеличение количества рейсов, на некоторых маршрутах пассажирам придется закладывать больше времени на дорогу. PKP Intercity предупреждает о запланированных путевых работах на железнодорожной линии № 91, на участке Краков-Бежанув — Подленже. Из-за ремонта продолжительность отдельных поездок из Кракова в Жешув и Перемышль может увеличиться.

Изменения возможны и на направлении Краков — Катовице. Из-за масштабной модернизации железнодорожного узла Катовице некоторые поезда могут курсировать по измененным маршрутам или проводить в пути больше времени.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новых удобствах в польских поездах. В салонах будут тестировать спутниковый интернет, а пассажиры смогут самостоятельно регистрироваться через приложение и выбирать места даже на маршрутах с пересадками. Если испытания пройдут успешно, спутниковую связь начнут устанавливать в 2028–2029 годах.

Также Новини.LIVE писали о том, как недорого путешествовать по Европе на поездах чешского перевозчика RegioJet. Например, билет из Перемышля в Прагу стоит от 17 евро, а дорога занимает около девяти часов. В поездах есть Wi-Fi, кондиционеры и несколько классов мест, а билет можно изменить или отменить онлайн за 15 минут до отправления.