PKP Intercity оснастит поезда спутниковым интернетом: когда он станет доступен для пассажиров

Поезд PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Национальный польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity модернизирует поезда. Уже в конце октября — начале ноября пассажиры поездов Pendolino смогут воспользоваться спутниковым интернетом. Перевозчик также вводит ряд нововведений.

Об этом сообщает RMF24, передает Новини.LIVE.

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В поездах PKP Intercity появится интернет

PKP Intercity готовится к революционному внедрению спутникового интернета в своих флагманских поездах Pendolino. Пилотная программа стартует уже в конце октября — начале ноября 2026 года.

Предварительные испытания, проведенные сначала на поездах серии ED160 (Stadler Flirt), а затем на Pendolino, показали значительное преимущество спутникового интернета перед традиционными операторами GSM.

В частности, пассажиры смогут пользоваться интернетом в районах, удаленных от населенных пунктов, где связь пропадает из-за недостаточной инфраструктуры операторов GSM.

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Спутниковый интернет не вытеснит услуги GSM-операторов, а станет дополнительной возможностью для пассажиров.

В компании сообщили, что пока спутниковый интернет будет работать в тестовом режиме. Если испытания завершатся успешно, то приемники спутникового интернета будут установлены на поездах Pendolino во время капитального ремонта, то есть в 2028–2029 годах. Впоследствии интернет станет доступен и в поездах High Speed.

Кроме того, в скором времени пассажиры смогут пользоваться графическим выбором мест при поездках с пересадками. До сих пор такая опция была доступна только на прямых рейсах, тогда как при поездках с пересадками места распределялись автоматически.

Еще одной инновацией станет возможность самостоятельной регистрации на поезде Pendolino. Благодаря ей пассажиры, заранее зарегистрировавшиеся в приложении перевозчика, не будут вынуждены предъявлять билет проводнику. Соответствующее решение не только ускорит проверку билетов, но и повысит комфорт путешествия.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что УЗ и Renfe запустили международный рейс Перемышль — Франкфурт-на-Майне. Поезд будет останавливаться во многих городах Польши и Германии. Цены на билеты начинаются от 15 евро.

Также Новини.LIVE писали, что проездной Interrail Pass дает возможность посетить несколько городов в 33 странах, в частности в Испании, Италии и Греции. Пассажиры могут выбрать между гибким и бессрочным проездным. В частности, можно приобрести проездной на четыре дня в месяц, который позволяет ездить на любом количестве поездов в каждый из четырех дней. Доступны варианты Interrail Pass на 15 дней, 22 дня, один месяц, два месяца или три месяца.