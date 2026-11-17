Поезд RegioJet. Фото: RegioJet/Facebook

Если в вашем списке мечтаний есть такие жемчужины Центральной Европы, как Прага, Вена и Будапешт, этот железнодорожный лоукостер поможет вам сэкономить немало средств. Пассажиры могут выгодно приобрести билеты на поезд чешского перевозчика RegioJet.

О том, как доехать до Праги всего за 850 гривен, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на видео пользователя ovsienko_photo в TikTok.

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Доступные направления RegioJet из Чехии

Чешский перевозчик RegioJet предлагает доступные цены на билеты во многие города Центральной Европы — Братиславу (Словакия), Варшаву (Польша), Гданьска (Польша), Мюнхена (Германия), Берлина (Германия) и других. Больше всего направлений поездов именно в столицу Чехии — Прагу.

Путешественница порекомендовала покупать билеты в приложении RegioJet, однако предупредила, что там предусмотрены только сидячие места.

Женщина рассказала, что вечером перевозчик раздает пассажирам воду, сок и круассаны, а утром — кексы и кофе. То есть небольшой перекус уже входит в стоимость билетов.

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Дорога из польского Перемышля в Прагу занимает 9 часов. Цены на билеты в одну сторону начинаются от 17 евро.

Путешественница добавила, что ехать сидя не очень удобно, но можно потерпеть, учитывая, что автобус будет стоить в разы дороже и в нём также придётся сидеть.

Условия в поездах RegioJet

Поезда RegioJet имеют четыре класса:

эконом;

стандарт;

релакс;

бизнес.

Вы можете изменить или отменить билет онлайн за 15 минут до отправления и легко забронировать место онлайн без дополнительных комиссий.

Вагоны поездов оснащены кондиционерами и бесплатным Wi-Fi, в них также можно перекусить и пообедать при необходимости.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Европе появится "железнодорожный" Ryanair. Компания Nox Mobility в следующем году запустит альтернативу короткомагистральным авиарейсам. Цены на билеты должны быть доступными.

Также Новини.LIVE писали, что немецкий перевозчик Deutsche Bahn (DB) ввел новые ограничения для пассажиров. Теперь строго запрещено употребление алкоголя на платформах и в залах вокзалов. Нарушителей будет наказывать служба безопасности вокзала.